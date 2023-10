Amici 2023, tutte le anticipazioni della quinta puntata: un eliminato ed il bacio tra due allievi

Domani, domenica 22 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Stando alle anticipazioni, è già tempo di eliminazione per uno degli allievi della scuola più famosa della tv italiana. Come ogni settimana, i ragazzi si esibiranno con le tradizionali performance di canto e di ballo al centro dello studio che verranno valutate da giudici d’eccezione, con l’obiettivo di difendere la maglia e proseguire la corsa verso il serale.

Di seguito tutte le anticipazioni della quinta puntata.

Una sfida immediata ed il primo eliminato

Secondo le anticipazioni fornite da TvBlog e Amici News, il primo eliminato di questa edizione sarebbe SpaceHippiez, il giovane 23enne allievo di Lorella Cuccarini. Tuttavia, la sua uscita dalla scuola arriverebbe come “un fulmine a ciel sereno” dal momento che la sua sfida non era prevista e a spedirglielo immediatamente è stata la professoressa Anna Pettinelli. Space (al secolo Leonardo Rossi), dunque, si sarebbe sfidato con il cantante Samu Spina che così avrebbe guadagnato il posto all’interno della Scuola.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

A vincere la gara di canto sarebbe stata Mew, allieva di Lorella Cuccarini; ultimo in classifica, invece, sarebbe arrivato Mida (anche lui allievo di Lorella). Per quanto riguarda la gara di ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Sofia (allieva di Emauel Lo); al contrario, un altro ballerino di Emanuel, sarebbe arrivato all’ultima posizione: Simone.

E ancora, nel daytime, la produzione aveva comunicato ai cantanti che nel corso della puntata tre di loro (scelti dai ragazzi stessi) avrebbero dovuto affrontare una gara di interpretazione. Così, sono stati indicati Mew per la squadra di Lorella, Lil Jolie per quella di Rudy Zerbi e Stella per Anna Pettinelli. Ad esultare sarebbe stata proprio quest’ultima che avrebbe garantito a tutto il proprio team un punto in più (come annunciato nel pomeridiano) nella gara cover. Per la gara di improvvisazione di ballo, a trionfare sarebbe invece stata Marisol (della squadra di Alessandra Celentano) che avrebbe ricevuto la possibilità di esibirsi il prossimo 17 luglio al Memorial in onore di Carla Fracci.

Il bacio tra due allievi e gli ospiti della quinta puntata

Proprio Marisol sarebbe stata anche la protagonista di un video mostrato direttamente in studio; infatti, stando alle anticipazioni (come peraltro si era anche intuito nel corso del daytime), la ballerina avrebbe iniziato una conoscenza con il cantante Petit. È per questo che, a quanto pare, i due si sono già scambiati il primo bacio, contenuto del filmato mandato in onda in puntata.

Ospiti d’eccezione della quinta puntata del pomeridiano: Mr Rain e Clara, che canteranno il loro nuovo pezzo, Un milione di notti"(uscito nella giornata di ieri, 20 ottobre). Rkomi ed Eleonora Abbagnato, sono stati chiamati, invece, per giudicare le gare di ballo e di canto. Per valutare la gara di interpretazione dei cantanti è arrivata in studio Fiorella Mannoia. Kleidi giudicherà la gara di improvvisazione di ballo.