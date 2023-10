Amici 2023: nascono i primi amori all’interno della scuola

Love is in the air. La nuova edizione del “talent dei talent” Amici ha preso il via da pochissime settimane l'edizione 2023, eppure nella scuola più longeva d’Italia sembrerebbe già essere arrivato Cupido. Così, tra una lezione e un’altra, tra gli allievi sono già nate le prime coppie: “la simpatia” tra Mew e Metthew ed “il legame speciale” tra Sarah e Holy Francisco. In entrambi i casi, come abbiamo visto nel corso del daytime, è già scattato il primo bacio.

L’intesa tra Mew e Matthew

I protagonisti della prima “coppia”, sono i cantanti Mew, al secolo Valentina Turchetto (allieva di Lorella Cuccarini), e Matthew, all’anagrafe Matteo Rota (allievo di Rudy Zerbi). Nel corso del pomeridiano i due si sono mostrati dagli atteggiamenti sempre più complici e così, in un momento di relax nella casetta in cui vivono insieme ai compagni, è scattato il bacio. "La domanda è: tu cosa vuoi?" , ha chiesto Mew al cantante, sottintendendo l’interesse nei suoi confronti. "Secondo te?" , ha risposto Matthew. È a quel punto che la giovane, ha replicato in modo deciso: "Non ti conosco, bro" . Poi, l’inevitabile a confermare il reciproco interesse: lo scambio di un lungo e tenero bacio. Naturalmente, anche a causa della giovane età e soprattutto dell’impegno quotidiano a cui gli allievi sono sottoposti, sono subito emerse delle perplessità: "Mi metti in soggezione non mi è mai successo" , ha confessato l’allieva di Lorella. "Vedersi ogni giorno è impegnativo. Poi, da cosa nasce cosa, quindi deve essere tutto naturale" , dal canto suo, ha affermato Matteo. Tuttavia, come sempre non sono mancati i rumors; infatti, da qualche giorno circola sui social la notizia della presunta relazione della cantante fuori dalla scuola con Davide Tonelli. A dire il vero, sul profilo Instagram del ragazzo in questione, lo scorso 26 settembre, è apparsa una tenera dedica d’amore per Mew accompagnata da alcuni video e foto insieme: “Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un’occhiata alla proiezione del nostro. È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un’altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato non di una qualunque” . Nessun commento in risposta, però, sarebbe arrivato dalla cantante.

Il legame tra Sarah e Holy Francisco

Come anticipato, Mew e Matthew non sono i soli ad avere un’intesa speciale all’interno della scuola; infatti, anche i cantanti Sarah (allieva della Cuccarini) e Holy Francisco (allievo di Anna Pettinelli), in quest’ultima settimana avrebbero creato un rapporto particolare. Ormai il loro legame tra carezze, baci e abbracci sembrerebbe non lasciare spazio dubbi: i due sono la seconda coppia di questa edizione, tanto da essersi già scambiati un lungo bacio. "Secondo te sono un bel ragazzo?" , ha chiesto il cantante alla 17enne. "Sì" , ha risposto lei senza esitare. Francisco sembrerebbe davvero essere deciso e così, parlando con i compagni d’avventura ha esclamato: "Sarah è mia" . Poi, mentre i due scherzavano sul letto, tra risate e solletico, sulle note di Tananai (nome peraltro del singolo di Holy), trovandosi vicinissimi il cantante le ha domandato: "Vuoi che ti do un bacio?”. Lei ha sorriso e poi -come una vera e propria esterna di Uomini e Donne -coprendosi il volto con il cuscino per sfuggire all’occhio indiscreto delle telecamere, è scattato il bacio.