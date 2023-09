L'addio di Arisa, il ritorno di Anna Pettinelli: la "vendetta" ad Amici

Domenica 24 settembre riapriranno le porte della scuola di Amici. Lo storico talent di Maria De Filippi torna su Canale 5 con nuovi allievi e qualche cambiamento nella squadra dei professori. Al banco dei docenti di canto, infatti, torna Anna Pettinelli, che nel 2022 venne sostituita da Arisa. Allora il passaggio di testimone scatenò una girandola di pettegolezzi e oggi, che le parti si sono nuovamente invertite, i gossip sono tornati a essere insistenti.

Arisa e Anna Pettinelli, i rapporti

Non è chiaro in che rapporti fossero Arisa e Anna Pettinelli prima del passaggio di testimone ad Amici avvenuto lo scorso anno. La speaker venne sostituita dalla cantante e la cosa sembrava non fosse andata giù alla Pettinelli. Lo si era capito soprattutto da un paio di stoccate inviate da Anna ad Arisa nel corso della passata stagione del programma, quando la Pettinelli aveva criticato la collega. " Meglio che lo aiuti un po' di più", riferendosi a Wax che non lo aveva particolarmente convinta, mentre in un'altra occasione aveva ironizzato: "Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite ". Poi Rosalba Pippa ha di nuovo detto addio a Maria (pare per The Voice of Kids sui canali Rai) e Anna Pettinelli è stata la scelta più ovvia visti i trascorsi nel programma e il manager che la segue. Così il gossip è letteralmente decollato.

Anna Pettinelli torna da Amici