Amici 2025: anticipazioni, eliminati e ospiti della settima serata

È tutto pronto per la settima puntata del serale di Amici, in onda domani sera, sabato 3 maggio, in prima serata su Canale 5. Anche in questo nuovo appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, si sfideranno gli allievi ancora in gara, che sono ormai suddivisi in due sole squadre. Nella puntata precedente nessuno dei ragazzi al ballottaggio è stato eliminato; il giudice Cristiano Malgioglio ha infatti chiesto più tempo prima di prendere una decisione su chi eliminare tra Chiara e TrigNo. Cosa sarà accaduto nel nuovo appuntamento con il serale di Amici? Ecco tutte le anticipazioni di SuperGuida TV.

Le tre manche, gli eliminati e il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

All’inizio della puntata, il giudice Cristiano Malgioglio ha preso la sua decisione: a dover lasciare la scuola è stata la ballerina Chiara. Subito dopo è iniziata la gara vera e propria che ha visto protagoniste le due squadre: Zerbi-Cele e i Cucca-Lo.

Stando alle anticipazioni, a perdere la prima manche sono stati i ragazzi del team Zerbi-Cele e al ballottaggio sono finiti i cantanti Jacopo Sol e Antonia e il ballerino Daniele. A quanto pare, la giuria ha deciso di mandare direttamente allo scontro finale per l’eliminazione il cantante Jacopo.

Nella seconda manche, gli allievi della squadra Zerbi-Cele sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio il ballerino Francesco, dopo aver perso lo scontro con TrigNo.

Nella terza manche, a trionfare è stato il team di Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Questa volta, la giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario ha indicato Alessia per il duello finale con Jacopo e Francesco, risparmiando, invece, Antonia. Il ballerino di Emanuel Lo è stato salvato per primo e, dunque, uno tra Alessia e Jacopo Sol dovrà lasciare la scuola. Tuttavia, il nome dell’allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di domani sera.

Il guanto di sfida dei prof

Uno dei momenti più attesi del serale è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori. Ad attenderci, per questa settimana, ci saranno le esibizioni di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. A vincere, è stata quest’ultima.

Gli ospiti della settima puntata

Secondo le anticipazioni a regalare un momento di spensieratezza nella puntata di domani sera sarà Francesco Cicchella che, come spesso accade con gli ospiti della serata, intratterrà il pubblico ed i

giudici,. Inoltre, previsti anche i cantanti