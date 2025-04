Amici 2025: anticipazioni, eliminati ed ospiti della quinta serata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la quinta puntata del serale di Amici, in onda questa sera, sabato 19 aprile, in prima serata su Canale 5. Anche nel nuovo appuntamento con il talent show condotto e ideato da Maria De Filippi si sfideranno i dieci allievi rimasti in gara, suddivisi in tre squadre. La settimana scorsa a lasciare il programma è stata la cantante Chiamamifaro, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In questa quinta puntata saranno ben due gli allievi a dover abbandonare la scuola. Ecco tutte le anticipazioni di SuperGuida TV.

Le tre manche, gli eliminati e il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

Nella quinta puntata si sfideranno ancora una volta le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Lettieri-Pettinelli e Cuccarini-Emanuel Lo.

Stando alle anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Zerbi-Celentano e quelli di Lettieri-Pettinelli. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi delle Petti-Letti e al ballottaggio sono finiti i cantanti Nicolò e TrigNo e la ballerina Francesca. A quanto pare, la giuria ha deciso di eliminare definitivamente quest’ultima.

Nella seconda manche, a scendere in campo sono stati, ancora una volta, i ragazzi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro gli allievi di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Anche in questa seconda manche, gli allievi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio i cantanti TrigNo e Nicolò. Se, però, quest’ultimo si è salvato, TrigNo è finito direttamente allo scontro finale, in attesa di scoprire il suo avversario (uno degli allievi della squadra perdente della terza manche).

Nella terza manche, per l’appunto, il team Zerbi-Cele ha deciso di sfidare Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ad essere sconfitti, questa volta, sono stati i Cucca-Lo e al ballottaggio sono andati il ballerino Francesco e la cantante Senza Cri. La giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario ha indicato Senza Cri per il duello finale con TrigNo. Tuttavia, il nome del secondo allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di questa sera.

Il guanto di sfida dei prof

Uno dei momenti più attesi del serale è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori. Ad attenderci, dunque, ci saranno le esibizioni di Anna Pettinelli con Deborah Lettieri in un Can Can, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con una lezione per quest’ultimo alla sbarra e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con un mashup dei Boomdabash. A vincere, sono state le Petti-Letti.

Gli ospiti della quinta puntata

Secondo le anticipazioni, ospite della quinta puntata del serale di Amici sarà Giordana che si esibirà con il suo nuovo singolo, Strade. Immancabili, naturalmente, anche i tre giudici del serale: Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgiogio.