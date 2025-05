Amici 2025, anticipazioni, ospiti e premi della finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai ci siamo. Mancano pochissime ore e scopriremo il nome del vincitore della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Chi riuscirà a trionfare in questa edizione ricca di giovani talenti che tra il ballo e il canto hanno dimostrato grandi doti e qualità? Questa sera, domenica 18 maggio, avremo tutte le risposte alle nostre domande. In prima serata, su Canale 5, infatti, andrà in onda la finale del talent più longevo della televisione italiana. Quali saranno le emozioni degli allievi dopo otto lunghi mesi di sacrifici, studio e lezioni. Cinque gli allievi in corsa per alzare la coppa: TrigNO, Antonia, Alessia, Daniele e Francesco.

Le anticipazioni della puntata

Cresce l’attesa per scoprire il nome del vincitore del talent. Chi alzerà la coppa tra i cantanti TrigNO e Antonia e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco?

Presenti in studio, naturalmente, gli insegnanti che hanno guidato i ragazzi in questi otto lunghi mesi: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri e i tre giudici del serale che li hanno portati alla finalissima: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Super ospite in studio, la cantante ed ex allieva del talent, Sarah Toscano, pronta a riconsegnare la coppa del vincitore. E ancora, ospiti anche il cantante Carl Brave e la campionessa di sci, Federica Brignone.

Come votare

Grandi novità per la finale di questa sera; se fino a questo momento a scegliere chi avrebbe dovuto abbandonare la scuola di Amici è stato il trio dei giudici composto da Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, nella puntata di questa sera, il potere assoluto spetterà al pubblico. Saranno proprio i telespettatori attraverso il televoto a decidere chi vincerà Amici.

Ecco come esprimere la propria preferenza: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i concorrenti in gara indicando il nome o il codice dell’allievo prescelto, inviando un sms al numero 477.000.0 e/o 477.0001

Valore del montepremi e gli altri riconoscimenti della serata

Il vincitore assoluto del talent si aggiudicherà un premio dal valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Per il vincitore di categoria, invece, il montepremi ammonta ad una cifra pari a 50 mila euro. Nel corso della serata, sarà anche assegnato il Premio della Critica offerto da Enel, dal valore di 50 mila euro, decretato in diretta da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane.

E ancora, il Trofeo Premio Radio stabilito dai seguenti network radiofonici: (RTL 102.

5, Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, Rds, Radio Norba, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo); 30mila euro per il, 7mila euro per ila ciascun finalista. Insomma, si prospetta davvero una serata ricca di emozioni e, a quanto pare, non mancheranno riconoscimenti per nessuno.