Amici 2025, le pagelle: Alessia magnetica, la “disfatta” delle Petti-Letti

È andata in onda ieri sera, sabato 19 aprile, la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della ballerina Francesca del team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e di Senza Cri, della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono otto. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus.

Ecco le pagelle della quinta serata

Alessia – una forza della natura (voto 9)

È proprio “Super Alessia”, come l’ha definita la maestra Celentano, ad aprire la serata con un Paso Doble potente e carico di intensità. E mai parole furono più azzeccate: puntata dopo puntata, Alessia continua a portare in scena memorabili coreografie, supportata da un meraviglioso team di professionisti, ma soprattutto “guidata” da una presenza scenica che lascia sempre il segno. Anche in Nera l’energia non è mancata, anzi: la sua grinta è stata determinante per la vittoria della squadra. In coppia con Umberto in Guarda che luna conferma ancora una volta il suo talento, distinguendosi per carisma, precisione e capacità di catturare lo sguardo. Che dire: è magnetica.

Antonia – centrata (voto 6.5)

Senza fine è l’unico brano della serata in cui Antonia si mette in gioco, ma lo fa con il giusto equilibrio. Anche questa settimana appare centrata, più presente emotivamente rispetto al passato, e riesce a trasmettere l’intensità del celebre pezzo di Gino Paoli e Ornella Vanoni, portando a casa il punto. Un'ottima prova, dunque, ma non una serata che la consacra tra le protagoniste assolute. Il percorso è sicuramente positivo, ma resta ancora un po’ in sordina rispetto ad altri compagni di avventura.

Francesca – ad maiora (voto 7)

Un vero peccato. Anche questa settimana, Francesca non ha l’occasione di brillare in una coreografia pensata per esaltare le sue qualità, ma si ritrova nuovamente protagonista di un guanto di sfida contro Chiara. Un confronto voluto, ancora una volta, dalla maestra Celentano, che punta tutto sullo charme della sua allieva. Apprezziamo il coraggio e la determinazione di Francesca, che non si tira mai indietro, ma dobbiamo ammettere che non è stata la sua migliore performance in questo serale. Fortuna vuole che al ballottaggio possa finalmente tornare al suo stile e alla sua espressività: qui ritroviamo la vera Francesca, forse nelle sue esibizioni migliori da inizio serale. Alla fine, nel triello, è costretta a lasciare il programma, ma lo fa a testa alta. Per lei, infatti, si spalancano nuove porte: due proposte concrete, dalla Budapest Dance Theatre e dalla Compagnia Artemis Danza. Insomma, per Francesca il meglio deve ancora venire.

Chiara – puro talento (voto 8)

La classe non è acqua e su questo per Chiara non ci sono dubbi. Così, porta magnificamente a casa il guanto di sfida sullo charme contro Francesca lanciato dalla maestra Celentano. Senza mai strafare, l’allieva mette in evidenza tutta la sua eleganza e femminilità, riuscendo sempre a catturare l’attenzione. La conferma arriva poi nel passo a due con Sebastian, dove Chiara incanta in un’esibizione che segna chiaramente il salto di qualità compiuto in questo serale.

TrigNo – protagonista assoluto (voto 7.5)

Non è stata la sua serata più fortunata, ma TrigNo riesce comunque a spuntarla – e con merito – proprio sul finale, dopo aver tenuto banco per tutta la puntata. La sua prima esibizione lo vede confrontarsi con Scende la pioggia, brano del ’68: ancora una volta, dimostra come riesca a rendere attuali e personali anche i grandi classici della musica italiana. Nel ballottaggio si gioca il tutto per tutto con due interpretazioni intense: Iris di Biagio Antonacci e Angel di Robbie Williams. Due prove sentite, emotivamente coinvolgenti, che gli valgono la salvezza dalla prima eliminazione. TrigNo continua a sorprenderci: al serale ha fatto uno switch notevole e il fatto che riesce a imporsi anche nel duello finale contro Senza Cri ne è la conferma.

Nicolò – in affanno (voto 6.5)

La vera domanda è: perché? Perché assegnare a Nicolò Sinceramente – un brano bellissimo, certo, ma lontano anni luce dalle sue corde? Il risultato, purtroppo, non convince: una performance che lascia perplessi, anche sul piano vocale, e da Nicolò, questo, non ce lo aspettiamo. Per fortuna arriva il medley con TrigNo a salvarlo in extremis. Quando sono insieme, ormai è evidente, sono una forza. Nella seconda manche si scontra con Jacopo Sol interpretando Salvami, ma non riesce ad avere la meglio e, diciamolo, forse immeritatamente. Attenzione a non smarrire la bussola: un minimo passo falso in questo serale potrebbe costargli caro.

Jacopo Sol – manca ancora qualcosa (5)

Bravo, anzi bravissimo, su questo non ci sono dubbi. Eppure, qualcosa continua a non convincere del tutto. Jacopo Sol, che durante il pomeridiano sembrava uno dei papabili favoriti alla vittoria, nel serale fatica a emergere davvero. Il talento c’è, la tecnica pure, ma sembra mancare quella scintilla capace di farlo spiccare tra i compagni. Rispetto al percorso fatto finora, l’impressione è che si sia un po’ spento, quasi trattenuto. Non sarà forse arrivato il momento di invertire la rotta?

Daniele – giusto (voto 7.5)

Ci piace: preciso, dinamico e con tecnica. Lo vediamo in una sola esibizione, quella sul guanto di sfida pop commerciale contro Francesco. Una prova che affronta con sicurezza e maturità, uscendo dal confronto nel migliore dei modi e portando a casa il punto, senza troppe sorprese.

Francesco – coraggioso (voto 6)

Alla quinta puntata del serale, arriva forse la prima vera difficoltà per Francesco: il guanto sul pop commerciale, lanciato dalla maestra Celentano, lo vede confrontarsi con Daniele in una sfida tutt’altro che semplice. Un guanto definito “cattivello” anche dalla stessa insegnante, che mette alla prova persino un talento solido come il suo. Ma se c'è una cosa che non manca a Francesco è il coraggio: sceglie di non tirarsi indietro, affronta la sfida con umiltà e con il solito sorriso che lo rende così autentico.

Senza Cri – un futuro da scrivere (voto 5.5)

È lei a dover abbandonare la scuola e lo fa a testa alta, dopo aver regalato l’esibizione più bella di questo suo serale, Edmund & Lucy; peccato che queste performance non siano arrivate prima, per poterle dare la possibilità di uscire dal limbo del “brava, ma può fare di più”.

Per lei non è stato un serale facilissimo e ciò che è mancato, forse, è stata unanel suo percorso. Tuttavia, siamo certi che Senza Cri, una volta fuori, saprà trovare la sua strada e dare il meglio di sé.

Per il quinto appuntamento con il prime time il talent ha fatto registrare il 26.6% di share.