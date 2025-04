Amici, le pagelle: il duetto “magico” di TrigNo e Nicolò, i dubbi su Senza Cri

È andata in onda ieri sera, sabato 12 aprile, la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della cantante Chiamamifaro, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono dieci. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. Ecco le pagelle della quarta serata

Antonia – in netto miglioramento (voto 9)

Antonia apre la prima manche con Averti addosso e, finalmente, a prevalere è l’emozione. Seduta su uno sgabello, ferma al centro del palco, riesce a trasmettere ogni singola parola del brano di Gino Paoli e Ornella Vanoni con grande intensità. Come ha prontamente sottolineato Amadeus, l’ha cantata “con il sentimento giusto”, e mai parole furono più azzeccate. Un inizio che ha segnato positivamente la sua serata, presentando diverse performance che sembrano significare per lei un vero salto di qualità. A confermarlo è il duetto con Jacopo Sol sulle note di Cu’mme che ci ha regalato un grande momento di spettacolo; una fusione di voci che sottolinea la bellezza dei duetti del serale. E non è finita lì: con Respect conquista definitivamente la scena, mostrando grinta e padronanza vocale. Che dire, Antonia pare essersi rimessa in riga, speriamo continui così.

Alessia – una conferma (voto 8.5)

Ormai è una certezza. Ogni volta che Alessia sale sul palco, rende incredibilmente tutto più leggero e piacevole. Il suo sorriso e la gioia contagiosa che trasmette quando balla sarebbero sufficienti da soli per far trionfare l’intera squadra. A rendere tutto ancora più speciale è la sua sensibilità: quando la padrona di casa le chiede come abbia vissuto la performance, Alessia coglie l’occasione per ringraziare i ballerini professionisti. Un’accortezza, insomma, che non è da poco e per nulla scontata. È vero, il punto non lo porta a casa e il disappunto si nota, ma poco importa, perché l’esibizione è stata davvero di alto livello. Recupera tutto al ballottaggio che la vede protagonista conquistando la standing ovation del pubblico.

Daniele – coraggioso (voto 7.5)

Ci risiamo. Daniele si trova nuovamente protagonista di un guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo per dimostrare la versatilità del suo allievo Francesco. Inutile dire che il ballerino della maestra Celentano non si è tirato indietro, nonostante la sua insegnante lo abbia definito un guanto “cattivello”. Una prova del coraggio, dell’umiltà e della voglia di mettersi in gioco di Daniele. Tutti elementi che gli permettono di conquistare i giudici e il pubblico che continua a sostenerlo perché - per utilizzare le parole della maestra Celentano - “non solo non sfigura, ma è molto bello da vedere”.

Francesco – sempre più in alto (voto 9)

Per la quarta puntata del serale, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, scelgono di aprire la serata puntando sul loro asso nella manica, Francesco. La straordinarietà di questo ragazzo sta nella sua versatilità: soltanto la scorsa settimana l’abbiamo visto brillare in Fiamme di Parigi; questa volta lascia il segno in una coreografia corale, dove riesce a tenere il passo dei professionisti in modo impressionante, e non è affatto scontato. Poi, nel guanto di sfida contro Daniele, porta il punto a casa, consentendo all’intera squadra di vincere la prima manche. D’altronde, cosa gli possiamo dire? La sua crescita puntata dopo puntata è evidente e, soprattutto, non smette mai di stupire.

Senza Cri – poco convincente (voto 5)

Non è stata una serata facile per Senza Cri, che continua a faticare in questo percorso al serale. Tuttavia, la performance sul brano sanremese di Irama, Lentamente, sembra davvero far intravedere la luce in fondo al tunnel in cui l’allieva pare essere “finita” in questo seconda fase del programma. “Questo è quello che io volevo da te” dice a gran voce Cristiano Malgioglio e noi siamo pienamente d’accordo con lui. Un’esibizione in cui Senza Cri ha dato veramente tutto, senza risparmiarsi in nulla. Un entusiasmo che torna a smorzarsi nella prima esibizione della seconda manche sulle note di Strong Enough, una performance per nulla memorabile in cui Senza Cri sembra perdere il focus. Anche nelle altre esibizioni della serata sembra aver smarrito la bussola e, purtroppo, la sensazione è sempre la stessa: Senza Cri in questo serale non pare brillare quanto potrebbe.

Francesca – coraggiosa, ma non basta (voto 5)

E guanto di sfida fu. “Mediocre, scarsa e non fa la differenza”. Con queste parole la maestra Celentano descrive la danza di Francesca che decide di accettare il guanto di sfida sulla tecnica - non senza le polemiche della sua insegnante Deborah Lettieri - contro Chiara. Apprezziamo sicuramente il coraggio – forse in pochi al suo posto avrebbero scelto di mettersi in gioco rischiando di uscirne perdenti – ma non è bastato per portare a casa il punto contro una Chiara imbattibile in quanto a tecnica.

Chiara – precisa ed elegante (voto 8)

Non ne sbaglia una: prima con Palladio – che la salva dal ballottaggio per l’eliminazione – poi nel guanto di sfida contro Francesca. Dopo un inizio di serale in sordina, Chiara è letteralmente esplosa. Sale sul palco, più sicura e decisa rispetto a quanto visto nel pomeridiano, e freeza il pubblico con la sua eleganza.

TrigNo e Nicolò – duetto magico (voto 9)

Il duetto che tutti aspettavamo, quello tra Nicolò e TrigNo che al serale sembrano aver spiccato il volo e aver trovato un’incredibile sintonia. Insieme riempiono la scena e hanno un carisma che non può e non deve passare inosservato. Gli allievi ci regalano il momento migliore della serata con il brano Notti Magiche che, addirittura, spinge Amadeus a spronarli nel fare una collaborazione una volta terminato il talent che, a parere suo, risulterebbe vincente.

Jacopo Sol – manca ancora qualcosa (voto 6)

L’avevamo già detto e lo ribadiamo: Jacopo Sol pare aver raddrizzato il tiro rispetto alle prime puntate del serale. Più sicuro, sembra aver maggiore fiducia in se stesso e ciò gli consente di apparire più centrato sul palco. Il cambiamento si vede, e va riconosciuto, ma c’è ancora qualcosa che manca. Un neo? Forse, aldilà del bel duetto con Antonia sulle note di Cumm’e, resta il desiderio di vederlo confrontarsi con un repertorio italiano più ampio.

Chiamamifaro – vola alto (voto 8)

L’allieva che tutti vorrebbero: gentile, educata, rispettosa e sempre con una parola di conforto per chiunque. Anche nella puntata di ieri sera, in attesa dell’esito del ballottaggio finale, Chiamamifaro si è quasi mostrata più preoccupata per l’amica Senza Cri che per se stessa. Una generosità rara, che porta anche sul palco, trasformandola in emozione pura; esattamente come nell’esibizione finale in Every Teardrop Is a Waterfull con la chitarra alla mano. Alla fine – trattandosi di un programma televisivo, come ha più volte ribadito la padrona di casa – è proprio lei a dover abbandonare il talent, forse troppo presto, perché Chiamamifaro aveva ancora tanto da dare. Lascia il programma con un’umiltà disarmante: “Da quando sono sul palco del Serale mi sto vivendo le esibizioni, mi sto piacendo, mi sto divertendo un sacco. Ho paura di tornare a casa perché penso di essere cresciuta tanto qui dentro, ho paura di sentirmi una delusione.

So di aver fallito, sarei voluta arrivare più avanti”, queste le parole poco prima di lasciare il programma. Cara Chiamamifaro, non è di certo un fallimento,

Per il quarto appuntamento con il prime time il talent ha fatto registrare il 25.9% di share.