Una sostituzione, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2024

Giovedì 14 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, l’ottava di questa edizione, che andrà in onda domenica 17 novembre alle 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento scoppiettante ricco di performance e tantissimi ospiti. Naturalmente l’obiettivo degli allievi della scuola più longeva della tv italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per difendere a tutti i costi la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere l’ottava puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. In particolare, l’ultimo classificato finisce in sfida. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, seguito da Antonia (che sostituisce Diego), Senza Cri, Diego, Ilan, TrigNo. In fondo alla classifica troviamo, invece, Vybes (allievo di Rudy Zerbi).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Francesca; subito dopo di lei, Alessio, Teodora, Alessia e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Rebecca, la ballerina di Deborah Lettieri.

Una sostituzione e la gara improvvisazione

Buone notizie per gli allievi in sfida questa settimana. Alessia, Luk3 e Chiamamifaro, infatti, hanno vinto le sfide garantendosi un posto nella scuola. Cattive notizie, invece, per Diego; Rudy Zerbi avrebbe deciso di sostituirlo con Antonia, confidando nelle colleghe Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che, qualora volessero, potrebbero averlo in squadra. E ancora, Francesca è ufficialmente passata nella squadra di Deborah Lettieri. Infine, una gara improvvisazione che ha visto coinvolti Alessia, Alessio e Rebecca ed è stata vinta da quest’ultima.

Gli ospiti dell’ottava puntata

Ospiti d’eccezione dell’ottava puntata del pomeridiano: un’ex allievo della scuola di Amici, Mida.

In studio presenti anche, in qualità di giudici esterni