"Amici verso il serale". Cosa succede nell'ultimo appuntamento pomeridiano del talent

Ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici. Domani, domenica 16 marzo, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5, la ventitreesima e ultima puntata domenicale del talent show più longevo della televisione italiana. “Amici verso il serale” è uno speciale che ripercorrerà i sei mesi vissuti dagli allievi nella scuola, tra momenti di sconforto, sfide, lezioni e soddisfazioni. Insomma, manca davvero poco al momento più atteso del programma: il serale, in partenza in prima serata su Canale 5, sabato 22 marzo con la conduzione di Maria De Filippi.

Le squadre e gli allievi

Sono sedici i ragazzi che hanno ottenuto la maglia d’oro grazie ai tre si, ricevuto dai professori di categoria. Come lo scorso anno, gli allievi saranno suddivisi in tre squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Per la squadra “Zerbi-Cele” gareggeranno Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes (cantanti), Alessia, Chiara e Daniele (ballerini). Per i “Cucca-Lo” troviamo, invece, Luk3, Senza Cri (cantanti), Asia e Francesco (ballerini). Infine, per le “Petti-Letti”, Nicolò, Trigno (cantanti), Dandy, Francesca e Raffaella (ballerini). Chi riuscirà a coronare il sogno della vittoria? Nel frattempo, gli allievi si godono il grande traguardo del serale che sappiamo regalare loro grandi e forti emozioni. Confermato anche il direttore artistico – già annunciato nella puntata di domenica scorsa – Stephane Jarny.

La puntata speciale

Giovedì 13 marzo è stata registrata una puntata speciale che, stando alle anticipazioni di Superguida Tv, ha regalato agli allievi un'importante opportunità: presentare i propri inediti. Questa, infatti, sarà l’occasione perfetta per permettere ai telespettatori di ascoltare anche i brani dei cantanti che hanno conquistato la maglia d’oro soltanto domenica scorsa.

Ma le sorprese non sono finite qui. Durante la registrazione, il pubblico in studio ha avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza in modo originale.

Alle spalle di ciascun allievo sono stati posizionati dei cubi con il loro nome, all’interno dei quali il pubblico ha potuto inserire una pallina colorata per votare il loro cantante preferito. Al termine delle esibizioni, ad ottenere il maggior numero di voti sono stati Jacopo Sol e Vybes.