Chi è Jessica Morlacchi, la vincitrice del Grande Fratello 2025

Da pochissime ora si è conclusa l’avventura del Grande Fratello che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Protagonista indiscussa di questa edizione, l’ex cantante dei Gazosa si è contraddistinta per il suo carattere e la sua simpatia. Il suo è stato un percorso di alti e bassi, con un momento di grande difficoltà, quando, a seguito del bollitore gate, che l’ha vista coinvolta insieme ad Helena Prestes, la concorrente decide di abbandonare il programma. Tuttavia, dopo poche puntate, il pubblico sceglie di regalarle una seconda possibilità rimettendola in gioco con il televoto durante il ripescaggio degli ex concorrenti del reality.

L’amore per la musica

Classe ’87, Jessica Morlacchi nasce a Roma il 17 luglio. Sin da bambina la sua vita è stata segnata dall’amore per la musica: a soli 7 anni inizia a studiare il basso. A 17 anni decide di mettere alla prova questa sua passione e, così, inizia a studiare canto. Nel 1998 forma il gruppo “Eta Beta” – insieme a Vincenzo Siani e ai fratelli Valentina e Federico Paciotti - che nel 2000 inizia a farsi conoscere e a innestarsi nel panorama musicale italiano sotto il nome “Gazosa”. Un nome scelto anche grazie al consiglio di Caterina Caselli che definì il gruppo “frizzante”.

Nel 2000 la band pubblica il primo album Gazosa, ma il successo arriva pian piano nel 2001, quando il gruppo vince la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo grazie al brano Stai con me(Forever). Sono gli anni in cui inizia anche il primo tour estivo e la band acquista grande successo con il singolo www.mipiacitu che in breve tempo diventa una hit estiva. E ancora, l’anno successivo, nel 2002, una nuova partecipazione alla kermesse dedicata alla musica italiana, con il brano Ogni giorno di più. Nel 2003 Jessica sceglie di lasciare la band e continuare l’attività musicale da solista. Nel 2005 torna a calcare il palco dell’Ariston a fianco di Marco Masini, duettando con quest’ultimo nella serata cover con la versione acustica di Nel mondo dei sogni, ma nonostante il grande successo, Jessica inizia a soffrire di attacchi di panico.

Il periodo buio

“Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una vita così piena di responsabilità: eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli”. Con queste parole, ospite nel programma di Serena Bortone, a "Oggi è un altro giorno", Jessica racconta che, dopo il successo con i Gazosa, ha dovuto affrontare un periodo buio. “Ho chiesto aiuto e lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l'ho avuto a 15 anni”. E ancora: “Io ho passato 10 anni a casa con gli attacchi di panico, questo comportava anche di non poter viaggiare, ho vissuto 10 anni assurdi. Cinque anni fa ho trovato uno psichiatra favoloso che mi ha rimessa al mondo. Ho provato a fare una vita normale ma non ci sono riuscita, non ho mai fatto un viaggio con le amiche. Questo blocco era per la responsabilità troppo grande”. Una sofferenza che, inevitabilmente, aveva finito anche per allontanarla dalla musica: “Mi sono allontanata dalla musica perché pensavo fosse anche colpa sua. Poi ho capito che cantare a casa era l'unica cosa che mi dava un po' di ossigeno: piano piano ho ripreso i contatti del mondo della musica e in punta di piedi sono rientrata. Ma è stata una scelta pensata tanto”.

I programmi televisivi

Dopo aver pubblicato diversi singoli, nel 2013 torna nel piccolo schermo, partecipando al talent show The Voice of Italy, nel team di Riccardo Cocciante. Qualche anno più tardi, nel 2019, entra a far parte del cast del programma Ora o mai più, in cui viene seguita dal coach Red Canzian e si classifica seconda, dopo Paolo Vallesi. Dal 2020 al 2023 – dopo aver preso parte anche a Tale e quale show nell’autunno del 2019 – la ritroviamo nel cast fisso del talk show pomeridiano Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. Tutto questo fino al 16 settembre 2024, quando Jessica ha varcato la famigerata porta rossa della Casa del Grande Fratello.

Il caso Memo Remigi

Uno spiacevole episodio l’ha vista protagonista nel 2022, insieme a Memo Remigi, durante una puntata della trasmissione Oggi è un altro giorno – all’epoca in onda su Rai 1 – condotta da Serena Bortone. Il cantante, infatti, dopo essere stato accusato di aver appoggiato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, in diretta televisiva, viene allontanato dal programma e poi chiede scusa pubblicamente. Una vicenda che ha suscitato molto scalpore, ma la vincitrice del Grande Fratello, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha confessato che ad oggi i rapporti tra i due sono migliorati: “Io e Memo Remigi ci siamo chiariti. Abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori, è successo quello che è successo, ma di base c’era un’amicizia profonda”.

E ancora: “Ci siamo sentiti a telefono e ci siamo anche sentiti ad agosto. Gli ho raccontato del Grande Fratello e mi ha fatto le congratulazioni. Io e Memo ci vogliamo bene., non c’è un motivo per continuare a essere arrabbiati”.