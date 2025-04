Grande Fratello, le pagelle. Duello da "sogno" tra Jessica ed Helena, doccia fredda per Lorenzo Spolverato

È andata in onda ieri sera, 31 marzo, la finalissima del Grande Fratello che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Dopo 197 giorni, i finalisti di questa edizione hanno definitivamente spento le luci della Casa più spiata d’Italia. Al secondo posto, subito dopo Jessica, si è classificata Helena Prestes, seguita da Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Mariavittoria Minghetti, invece, è stata eliminata nel televoto di inizio puntata.

Ecco le pagelle della serata finale.

Mariavittoria Minghetti – voto 7.5

Che coraggio! Per mesi ha cercato di mantenersi lontana dalle discussioni, fatta eccezione per qualche piccolo scontro, ma nella settimana più delicata ha deciso di esporsi senza paura, rischiando di compromettere la sua corsa alla vittoria. Nonostante avesse già assistito all’eliminazione di Shaila, probabilmente penalizzata dal suo scontro con Zeudi, Mariavittoria ha scelto comunque di schierarsi contro di lei, dimostrando carattere e determinazione. Una mossa audace che, però, le è costata cara: a un passo dalla finale, è stata proprio lei a dover abbandonare il gioco. Un vero peccato, ma alla fine la sua conquista più grande non è stata quella del reality, bensì l’aver trovato un grande amore in Tommaso e, soprattutto, l’aver affrontato e superato alcuni fantasmi del passato. Una bella concorrente.

Zeudi Di Palma – voto 6.5

Entrata in corsa, Zeudi non si è mai tirata indietro. Sin dal primo momento ha dimostrato di voler recuperare il terreno rispetto a chi era nella Casa fin dal 16 settembre, riuscendo persino a diventare una delle protagoniste assolute di questa edizione. In breve tempo ha costruito dinamiche interessanti, molte più di alcuni concorrenti presenti dal primo giorno: prima il legame con Helena, poi quello con Javier, poi di nuovo con Helena, fino al drastico allontanamento e al conseguente scontro. Insomma, ha saputo muoversi con astuzia e convinzione, tanto da eliminare dalla finale alcuni dei “colossi” di questa edizione, come Shaila e Javier. Ironia della sorte, il suo percorso si conclude inaspettatamente proprio contro Helena al primo televoto flash, uno scontro che molti si aspettavano come epico duello finale. Stavolta, però, ne esce sconfitta. Nel bene e nel male, Zeudi ha lasciato il segno.

Chiara Cainelli – voto 6

Chi lo avrebbe mai detto? Al suo ingresso, in pochi avrebbero scommesso su di lei e, invece, Chiara ha saputo conquistare la scena, rendendosi protagonista di dinamiche accese e schierandosi apertamente contro alcuni inquilini, senza mai tirarsi indietro. Ma il suo percorso non si è fermato qui: nella Casa del Grande Fratello, oltre a far discutere, ha anche trovato l’amore. La sua complicità con Alfonso ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua esperienza nel reality. Certo, alcuni suoi atteggiamenti sono stati spesso al centro delle polemiche, ma una cosa è certa: il suo ingresso ha portato quel tocco di pepe che ha reso il gioco più interessante. Per questo, la promuoviamo.

Jessica Morlacchi – Voto 10

Una vittoria meritatissima per Jessica, che si è distinta tra i 34 concorrenti che hanno varcato la porta rossa. Con la sua ironia tagliente e la capacità di dire sempre ciò che pensa, ha saputo conquistare i telespettatori puntata dopo puntata. Non è stato un percorso sempre lineare: dopo un momento di smarrimento, Jessica ha saputo rimettersi in gioco, sfruttando al meglio l’occasione che il pubblico le ha concesso. E proprio quel pubblico, che l’ha sostenuta e portata fino alla finale, alla fine ha scelto lei come vincitrice. Forse per molti è stata una sorpresa, ma la sua storia di rinascita merita questo lieto fine. Siamo certi che questa esperienza sarà solo l’inizio di un nuovo capitolo ricco di soddisfazioni per lei.

Helena Prestes – voto 9

La concorrente per eccellenza. Helena ha vissuto questa esperienza al massimo, mostrandosi a 360 gradi con la sua schiettezza, la sua solarità e quella sana dose di “follia” che l’ha resa unica. Il pubblico e i compagni d’avventura hanno imparato ad apprezzarla, nonostante il suo percorso sia stato paragonabile alle montagne russe. Tra alti e bassi, ha affrontato incomprensioni e scontri con diversi inquilini, ma ha anche trovato qualcosa di inaspettato: l’amore. Javier ha avuto il merito di far emergere un lato più dolce e sensibile di Helena, dimostrando che dietro la sua corazza si nasconde anche una grande emotività. Non ha vinto, è vero. Ma poco importa, perché esce dal Grande Fratello comunque a testa alta.

Lorenzo Spolverato – voto 7.5

Un fulmine a ciel sereno. Dopo una settimana trascorsa tra lacrime e nostalgia per la sua Shaila, Lorenzo se la ritrova di fronte, ma non nel modo che sperava. L’ex velina di Striscia la Notizia lo ha messo di fronte a una dura realtà, rimproverandolo per il modo in cui l’ha trattata nella Casa e parlando, senza mezzi termini, di un amore tossico. Un duro faccia a faccia che ha lasciato tutti spiazzati, lui per primo, “regalandogli” una vera e propria doccia fredda. La consapevolezza di Shaila è sicuramente apprezzabile, ma il tempismo è discutibile: era davvero necessario affrontare un argomento così delicato proprio durante la finale? Forse aspettare qualche ora avrebbe evitato di gettare un’ombra in un momento così importante. Tuttavia, Lorenzo non si è lasciato abbattere e ha giocato strategicamente fino all’ultimo, mandando al televoto flash due delle candidate più forti alla vittoria, Zeudi ed Helena, prima di scegliere di sfidare Chiara. Ma è proprio con lei che subisce la disfatta.

Il suo atteggiamento nella Casa è stato spesso esagerato e il suo comportamento non sempre condivisibile, ma se si guarda alla dinamica del gioco, forse tra lui e Chiara avrebbe meritato di rimanere lui.

Per il quarantaduesimo e ultimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 22% di share.