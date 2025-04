Jessica Morlacchi è la vincitrice del Grande Fratello 2025

Si è conclusa ieri sera la diciottesima edizione del Grande Fratello che, dopo più di sei lunghi mesi di diretta 24 ore su 24, 42 prime serate e 197 giorni di reclusione per i protagonisti all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha decretato la vincitrice: Jessica Morlacchi con il 52,13%.

I primi minuti della finale

Un inizio di puntata all’insegna dell’emozione con tutti i concorrenti della finale fuori dalla tanto famigerata porta rossa. Dinanzi a loro, un ledwall con il recap di tutte le loro riflessioni e sensazioni di questi ultimi giorni. Poi, l’ingresso del vero padrone di casa, Alfonso Signorini. Attraversando per l’ultima volta in quest’anno il loft più famoso d’Italia, il conduttore ha raggiunto i finalisti, rivolgendo loro parole di conforto e ringraziamenti per l’esperienza vissuta. Immancabile il momento dei best moments, un collage dei momenti più significativi di questi lunghi sei mesi. Soltanto dopo questa intensa introduzione, ha preso ufficialmente il via la vera e propria finale.

La quinta finalista

Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale abbiamo visto Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. A questi, si è aggiunta una quinta finalista decretata nel corso della serata, grazie al televoto del pubblico che ha deciso chi mandare direttamente in finale tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Ad avere la meglio è stata Chiara con il 53,39% delle preferenze e, a questo punto, i giochi sono stati fatti: inizia la finale.

Inizia la finale

Per avvicinarsi alla vittoria, i concorrenti si sono sfidati in quattro “duelli”, che hanno portato progressivamente all’elezione del vincitore. Il primo scontro è stato determinato dal caso, ma anche da un pizzico di strategia. I cinque finalisti si sono trovati davanti a dieci piramidali: chi pescava quello nero avrebbe partecipato al primo televoto flash, mentre chi trovava quello d’oro si sarebbe salvato e avrebbe avuto il potere di scegliere il proprio sfidante. Zeudi ha pescato il piramidale nero, entrando automaticamente in nomination. Lorenzo, invece, ha trovato quello d’oro, ottenendo la salvezza e il diritto di scegliere chi mandare al televoto con Zeudi. La sua scelta è ricaduta su Helena. A quel punto, i concorrenti si sono nuovamente messi alla prova con i piramidali. Questa volta, è stato Lorenzo a pescare quello nero, finendo al televoto. Spettava a lui scegliere il proprio sfidante e ha optato per Chiara. Infine, l’ultima decisione è toccata a Jessica, l’unica concorrente ancora in gara a non aver affrontato il televoto. Anche lei ha dovuto scegliere chi sfidare e ha deciso di puntare su Chiara. A questo punto, il televoto ha decretato un solo eliminato, mentre gli altri due concorrenti hanno potuto proseguire la loro corsa verso il montepremi.

Il risultato dei televoti

Il primo televoto ha visto l’eliminazione di Zeudi Di Palma con il 47,15% delle preferenze. Subito dopo di lei, ad abbandonare la Casa è stato Lorenzo Spolverato con il 42.22%. A questo punto, si è aperto un terzo ed ultimo televoto flash prima del duello decisivo; a scontrarsi, Jessica e Chiara. Ad avere la meglio è stata Jessica che ha avuto l’81,18% delle preferenze.

Le sorprese della finale

Nella serata di ieri non sono di certo mancate le sorprese, ma anche clamorosi colpi di scena. Primo tra tutti, Shaila Gatta che ha deciso di mettere un punto in diretta televisiva alla storia con Lorenzo che, nel frattempo, aveva passato l’intera settimana a piangere per la sua mancanza. Poi, spazio alla tensione tra Mariavittoria e Zeudi, che anche nell’ultima settimana non se le sono di certo mandate a dire. Ma la finale è stata anche un’occasione per i concorrenti di riabbracciare i loro affetti più cari. La prima a ricevere una sorpresa è stata Mariavittoria, che ha potuto riabbracciare la mamma, poco prima di abbandonare definitivamente la Casa. Poi è stata la volta di Helena, protagonista di un’emozionante incontro con la sorella Mariana, che le ha dedicato parole dolcissime, e con il suo Javier che le ha ribadito il suo amore. E ancora, tempo di commozione anche per Zeudi: ad attenderla fuori dalla porta rossa c’erano sua madre Maria Rosaria e suo fratello Giuseppe, pronti a riabbracciarla dopo mesi di lontananza. Anche per Lorenzo è arrivata una sorpresa speciale: l’incontro con mamma Cristina e papà Armando. Infine, gioie anche per Chiara e Jessica la prima ha riabbracciato il padre Gianni con cui non ha avuto un rapporto semplice e la seconda la sua famiglia e diversi ex concorrenti del reality, subito dopo essersi esibita sulle note di Oggi sono io di Alex Britti.

La vincitrice del Grande Fratello

Nella lotta a due per decretare il vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello sono quindi arrivate: Helena e Jessica che, dopo avere spento definitivamente

le luci della casa, hanno raggiunto lo studio ed è stato lì che Alfonso Signorini ha letto il verdetto finale: