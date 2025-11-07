Abbonati
"Ancora una ragazza nuda". L'affondo di Claudia Gerini contro La ruota della Fortuna

L'attrice ha lanciato un siluro contro il programma condotto da Gerry Scotti. Sulla vicenda è scoppiata la polemica

Con i suoi 5 milioni di spettatori a puntata, La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti, sta riscontrando grande successo; eppure non mancano critiche, anche piuttosto aspre. Una di queste arriva dall'attrice Claudia Gerini, che è stata molto dura nel dare il suo personale giudizio sulla trasmissione.

Ospite a Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, la Gerini ha parlato del programma trasmesso su Canale 5. Facendo il paragone con Non è la Rai, trasmissione andata in onda tra il 1991 e il 1995, e di lei faceva parte, l'attrice si è concentrata sul personaggio di Samira Lui, modella e showgirl che sta adesso affiancando Gerry Scotti come co-conduttrice. Durissimo l'attacco contro la Lui. "Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda", ha dichiarato la Gerini, senza mezzi termini. "Noi non eravamo nude", ha aggiunto, riferendosi appunto agli anni di Non è la Rai, quando sullo schermo comparivano lei, Ambra Angiolini, Alessia Merz, Laura Freddi, Antonella Elia e Nicole Grimaudo.

In tanti hanno letto nelle parole dell'attrice un vero e proprio attacco contro il sistema Mediaset. "Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere", ha rimarcato. Il problema, a detta dell'attrice, potrebbe essere risolto scegliendo come conduttore un giovane uomo. Dovrebbe essere un ragazzo, dunque, a girare le letterine.

Non tutti, però, la pensano come Claudia Gerini, e infatti sui social si è scatenato il dibattito. Sono tanti ad apprezzare Samira Lui, e non solo per la sua bellezza. La giovane ha un vero ruolo all'interno del programma, non è certo una ragazza immagine. Nel corso delle puntate, la si vede partecipare allo show, interagire con Gerry Scotti e i concorrenti.

Ha un ruolo assolutamente attivo nella trasmissione, a cui fornisce il proprio contributo. Non si limita, in sostanza, a girare le letterine. Da qui la polemica social, con il pubblico de La ruota della fortuna schierato dalla parte di Samira Lui.

