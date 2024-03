"È andato via un pilastro della mia famiglia...". Il dolore di Marco Maddaloni

“Nella gioia è facile trovarsi e sorridere, è nel dolore che bisogna continuare a farlo”. Sono queste le parole con cui Marco Maddaloni, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, questo pomeriggio, domenica 10 marzo, ha commentato la sua scelta di abbandonare il Grande Fratello, dopo la morte del suocero. Una decisione molto importante che il judoka ha preso per poter stare accanto alla moglie Romina e ai figli, in un momento molto delicato.

La comunicazione del Grande Fratello

Tutto era accaduto subito dopo la diretta di lunedì scorso, quando Marco Maddaloni era stato chiamato in confessionale per essere aggiornato su quanto stava accadendo fuori dal reality. A questo proposito Maddaloni, nello studio di Canale 5, ha ricordato il momento in cui lo hanno chiamato per comunicargli che il suocero non stava bene: “Mi hanno chiamato in confessionale dopo la puntata, invece ho capito che era diverso, mi ha spaventato ho fatto una corsa all'ospedale, con la paura che non arrivassi in tempo, per fortuna sono riuscito a salutarlo. Il problema non è di chi va via, è di chi resta si dice a Napoli, e io voglio stare vicino a mia moglie Romina, mia suocera, i miei bambini”.

A questo punto, con grande emozione il campione ha svelato che è riuscito ad incontrare il suocero per un ultimo saluto: “Mi ha guardato e mi ha detto che ci fai qui, torna subito in casa, lui voleva il meglio per me, stai facendo un percorso stupendo, anche il giorno seguente che gli sono stato vicino, ho visto il carico che stava avendo mia moglie Romina, ero mancato già troppo da casa, non potevo continuare a mancare”.

Il ritorno di Marco Maddaloni dalla sua famiglia

“Hai la felicità di abbracciare i tuoi figli, tua moglie, ma hai la tristezza perché se n'è andato un pilastro della famiglia”, ha risposto così Maddaloni alla prima domanda della padrona di casa che gli ha domandato come è il suo stato d’animo a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa del suocero. Poi, ha aggiunto: “Mio figlio dormiva con la foto del nonno e ha solo cinque anni, però questo mi ha dato la conferma perché mi trovo nel posto giusto”. A proposito della scelta di abbandonare il reality, ha spiegato: “La scelta di andare via mi ha fatto soffrire perché è come se li avessi abbandonati. Sono le sue lacrime, i suoi dolori, di mia moglie”.

Il dolore di Romina, la moglie del campione di Judo

Maddaloni non è rimasto da solo nello studio di Verissimo; a raggiungerlo, infatti, la moglie Romina che ha parlato del suo dolore: “Si cerca di andare avanti, mio padre era malato, già da 17 anni, ogni volta che la situazione sembrava critica, lui riusciva sempre a rialzarsi, anche stavolta la speranza c'era, alla fine ci ha lasciato ed è giusto così, così ha smesso di soffrire”. Dunque, sul rapporto con il padre ha detto: “Abbiamo avuto un rapporto particolare, non ci siamo mai detti ti voglio bene, ma bastava guardarci per capire tutto, la mia famiglia è sempre stata al mio fianco, non ci hanno mai fatto mancare nulla, mio padre stava sempre in giro per lavoro”.

Lo stesso Marco Maddaloni, a questo punto, ha ricordato i momenti vissuti insieme al suocero: “Era la parte leggera della famiglia, con mio padre si parla sempre di sport, di là potevo andare a fare una chiacchiera era la classica famiglia napoletana, era leggerezza, quando avevo bisogno. Mi sentivo ancora figlio quando andavo da loro”.