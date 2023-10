Antonella Clerici non sta bene, il post che allarma i fan: salta la puntata di "È sempre Mezzogiorno"

Dopo lo stop di oggi per lo speciale del Tg1 sulla tragedia del Vajont, la puntata di È sempre Mezzogiorno salterà anche martedì perché, stando a quanto si apprende, la conduttrice Antonella Clerici non sta bene. Una fotografia, postata dalla stessa Clerici sul profilo X-Twitter, ha allarmato i suoi fan.

L'inidizio sui social

Ha destato più di qualche preoccupazione una fotografia postata su X-Twitter da Antonella Clerici, in cui la si vede distesa sul letto (sono inquadrate soltanto le gambe) insieme a un termometro, un saturimetro (strumento per misurare il livello di ossigeno nel sangue) e un telecomando. A tutti è parso evidente che la conduttrice non si sente bene e che abbia bisogno di riposo: la conferma è arrivata nello stesso post. "Spero di rimettermi presto per È sempre Mezzogiorno" , ha scritto infatti la Clerici, facendo ben comprendere la situazione.

La conduttrice, dunque, è ammalata e non potrà presentarsi in studio. Non è dato sapere quale tipo di malessere stia affliggendo Antonella Clerici, ma non pare nulla di troppo preoccupante. Secondo DavideMaggio.it, le condizioni di salute della conduttrice televisiva sarebbero però tali da impedirle, almeno per domani, di partecipare alla puntata ecco perché, sempre stando a quanto dichiarato da Davide Maggio, "Domani È sempre Mezzogiorno non andrà in onda per motivi personali della Clerici".

È probabile che si tratti di una sindrome influenzale e l'augurio è che la conduttrice possa riprendersi al più presto per tornare al programma di cooking show. La prossima puntata è fissata per mercoledì 11 ottobre.

Lo stop per motivi di salute

È sempre Mezzogiorno non è andato in onda neppure oggi, lunedì, ma non per le condizioni di salute di Antonella Clerici. Al posto della trasmissione, infatti, è stato mandato uno speciale del Tg1 relativo alla tragedia del Vajont (9 ottobre 1963). C'è stato un collegamento alla celebrazione che si è tenuta in data odierna, a sessant'anni trascorsi dal terribile evento.