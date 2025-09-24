Antonella Clerici spiazza tutti in diretta: "Fatico a respirare". Cosa è successo

Momento delicato per Antonella Clerici. Dopo l'intervento alle ovaie subito un anno e mezzo fa la conduttrice vive un altro periodo difficile dal punto di vista della salute. Lo ha confessato lei stessa in televisione. Durante l'ultima puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda su Rai1, la conduttrice ha rivelato di soffrire di un problema al diaframma, che – ha spiegato – " si è alzato tantissimo, sopra il cuore e sopra i polmoni ".

Cosa è successo

Come era già accaduto in passato Antonella Clerici ha scelto di essere onesta con il suo pubblico, parlando dei suoi problemi di salute ma, allo stesso tempo, rassicurando tutti sulle sue buone condizioni: " Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute". La presentatrice Rai ha ammesso che problemi di questo tipo non sono frequenti: "È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po' più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema".

Clerici ha riferito che non si tratta di nulla di grave e che il fastidio è la parte più negativa del disturbo che l'ha colpita: " Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide abbastanza sul mio lavoro perché io parlo molto, quindi per me ha un peso particolare". Poi, prima di tornare alle ricette del giorno, ha aggiunto: "Adesso lo sapete ma sono tosta e curata bene. Per me è sicuramente importante la voce ".

Il precedente in tv

Lo scorso aprile, sempre in diretta durante il suo programma, Clerici aveva parlato di un altro problema di salute che non sembra essere però legato al disturbo che la sta affliggendo.

Siccome sono abituata a raccontarvi tutto e ve ne accorgerete vi dico che se sentite strani rumori, mi hanno messo l'holter per la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati"

Prima di iniziare la trasmissione la conduttrice aveva messo le mani avanti: ". In quell'occasione Antonella aveva chiarito che si trattava di un controllo utile a valutare i motivi dei valori altalenanti della suae aveva spiegato di essere molto serena e tranquilla.