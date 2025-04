Problemi di salute per Antonella Clerici, la confessione in diretta: "Ecco cos'ho"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Devo dirvi una cosa personale ". Così Antonella Clerici ha salutato il pubblico di "È sempre mezzogiorno" nell'ultima puntata andata in onda su Rai1, parlando dei suoi problemi di salute. Dopo tre giorni di stop, dovuti alla scomparsa di Papa Francesco, la conduttrice è tornata in onda con il suo programma di cucina e in apertura ha confessato ai telespettatori di avere avuto alcuni problemi di pressione, che l'hanno costretta a sottoporsi ad accertamenti medici.

Cosa è successo in studio

Dopo i saluti di rito Clerici ha svelato il suo "segreto" parlando apertamente con il pubblico: " Continuiamo a cucinare e a tenervi compagnia. Ma siccome sono abituata a raccontarvi tutto e ve ne accorgerete vi dico che se sentite strani rumori, mi hanno messo l'holter per la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati" . Con la sua solita ironia Antonella ha spiegato: " Ho tutto un ambaradan addosso, se a un certo punto sentirete dei rumori, sono io". Poi ha confessato di avere avuto una notte movimentata a causa dello strumento: "Stanotte non ho dormito perché questo coso fa casino. Sono abituata a raccontarvi tutto nel bene e nel male. È un controllo, controllatevi perché la pressione è importantissima".

Cos'è l'holter pressorio

L'esame diagnostico a cui si è sottoposta Antonella Clerici serve per monitorare la pressione arteriosa nell'arco di ventiquattr'ore. L'holter pressorio viene posizionato sul braccio e rileva ogni variazione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, misurandone l'andamento e gli sbalzi. Un controllo non invasivo per tenere sotto controllo la pressione e valutare i motivi degli sbalzi di cui la conduttrice è stata vittima negli ultimi tempi. Clerici non ha spiegato al pubblico se nei giorni in cui è stata lontana dagli studi televisivi ha avuto dei malori dovuti agli sbalzi di pressione, ma ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue buone condizioni di salute, invitando il pubblico a tenersi controllati e a fare prevenzione.

Un anno fa l'intervento alle ovaie

Gli sbalzi di pressione potrebbero essere collegati ai recenti problemi di salute avuti dalla presentatrice Rai.

"Uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Ma tutto è andato bene ora un po' di convalescenza

Lo scorso giugno Clerici era finita in ospedale per unasospetta e si era sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere le ovaie. Tornando sui social la conduttrice aveva spiegato:".