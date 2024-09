La serie su Avetrana "copia" Maccio Capatonda. L'ironia sul web e l'ira del sindaco

Ascolta ora 00:00 00:00

"Avetrana - Qui non è Hollywood", la serie tv ispirata all'omicidio di Sarah Scazzi, uscirà il prossimo 25 ottobre su DisneyPlus, ma il lancio della fitcion di Pippo Mezzapesa è già finito al centro dell'attenzione e delle critiche del popolo dei social. Il motivo? Più di uno: la locandina della serie e la protesta del sindaco di Avetrana. Così la fiction è diventata un caso ancor prima di uscire.

L'ironia sulla locandina

Pochi giorni fa Disney+ ha rilasciato sui suoi canali social tre contenuti per annunciare l'uscita di "Avetrana - Qui non è Hollywood", la serie tv in quattro puntate che ripercorre "il caso che ha sconvolto l'Italia" nell'estate del 2010. Uno dei tre post, quello relativo alla locandina, ha però attirato immediatamente l'attenzione degli internauti, che hanno notato una strana somiglianza con la locandina di un altro film, "Omicidio all'italiana" di Maccio Capatonda. Nei commenti in molti hanno fatto notare questo dettaglio: " Ecco cosa mi ricordava... Maccio sei sempre stato avanti", "Io li accuserei di plagio. Senza contare che tu scherzavi, loro sono seri", "Sembrano le locandine di Capatonda ". Lo stesso Maccio Capatonda ha voluto dire la sua su X e Instagram, ringraziando l'emittente: " Grazie Disney Plus per l'omaggio ". Un modo per ironizzare su un fatto che rimane marginale rispetto alla pioggia di critiche ricevute da Disney+ per l'idea di realizzare una serie sul caso di Sarah Scazzi, considerato dal popolo dei social "di cattivo gusto".

La contestazione del sindaco di Avetrana