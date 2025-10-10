Ballando con le Stelle cambia ancora orario: a che ora inizia la puntata di sabato 11 ottobre

Il sabato sera di Rai1 subisce un nuovo scossone. La programmazione di Ballando con le stelle cambia per la terza volta consecutiva. La terza diretta dello show condotto da Milly Carlucci slitta in seconda serata per lasciare spazio al calcio e alla Nazionale azzurra.

Cosa è successo nelle prime puntate

Non c'è pace per gli affezionati del talent dedicato al ballo che quest'anno ha compiuto 20 anni di messa in onda. Dopo la prima puntata - andata in onda con il consueto orario fissato alle 20:35 - la seconda serata è stata posticipata alle 21:35. Uno slittamento definito "strategico", con il ritorno in onda di Stefano De Martino con "Affari tuoi" nell'ora precedente, che la dirigenza Rai ha messo in atto per cercare di risollevare le sorti degli ascolti poco brillanti della puntata di esordio. Sabato 11 ottobre i telespettatori erano pronti a piazzarsi davanti agli schermi per le 21:35 ma in realtà il terzo live dello show andrà in onda in seconda serata.

Perché Ballando va in onda tardi

Sabato 11 ottobre i ballerini e i vip di Ballando con le stelle faranno i conti con un posticipo importante dovuto alla partita di calcio Estonia–Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Il match si concluderà alle 22.45 e proprio a quell'ora inizierà la terza puntata dello show di Milly Carlucci, che avrà una durata ridotta rispetto al consueto anche tenendo conto che a mezzanotte andrà in onda il Tg1.

Le rassicurazioni di Milly Carlucci