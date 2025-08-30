Ballando con le Stelle, la data si avvicina: svelate tutte le coppie

Ormai è tutto pronto per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo show di ballo tornerà su Rai Uno il prossimo 27 settembre, e sono state già scelte le coppie - vip e maestri di ballo - chi si esibiranno nel corso della trasmissione. Tutto fa pensare a un grande spettacolo, dato che sono stati annunciati dei nomi di alto livello.

La lista dei concorrenti che si cimenteranno nelle varie prove era già stata resa nota; adesso è arrivata anche quella degli abbinamenti, ossia concorrente e maestro di ballo. Le interessanti anticipazioni sono state date dall'account Cinguetta Tv, su X. Vediamo, dunque, come sono state formate le coppie. Barbara D'Urso, volto televisivo assai noto, sarà affiancata da Pasquale La Rocca, un maestro che ha dalla sua numerose vittorie. La Signora Coriandoli, invece, farà coppia con Simone Di Pasquale, che tornerà a fare il coach. Rosa Chemical si esibirà sotto la guida di Erica Martinelli, Andrea Delogu, invece, ballerà con Nikita Perotti. E, ancora: Filippo Magnini verrà accompagnato da Alessandra Tripoli, mentre Fabio Fognini è stato assegnato a Giada Lini. Francesca Fialdini farà coppia con Carlo Aloia, e Beppe Convertini con Veera Kinnunen. Marcella Bella sarà invece affiancata da Chiquito. Nancy Brilli è stata associata a Giovanni Pernice, e Martina Colombari a Luca Favilla. Paolo Belli sarà infine guidato da Anastasia Kuzmina.

Confermata l'intera giuria, con Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Al posto di Simone Di Pasquale, tornato a fare il maestro di ballo, ci sarà Samuel Peron, che svolgerà la funzione di coach a bordo pista. Con lui, Rossella Erra e Sara Di Vaira.

A condurre,

sempre lei,. In questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice sarà accompagnata da Massimiliano Rosolino, dato che Paolo Belli parteciperà come concorrente dello show.