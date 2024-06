Ballando con le Stelle, Milly Carlucci seleziona i concorrenti non famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Domani, sabato 15 giugno, e domenica 16 giugno, presso il centro Gran Shopping di Antegnate (Bg), prenderà il via la tappa per le regioni del nord Italia di Ballando on the road. Si tratta di un live casting itinerante, nato nel 2015 dall’idea di Milly Carlucci per scoprire nuovi talenti del ballo (di tutte le specialità, di tutte le età) professionisti o semplici appassionati.

Il primo step per partecipare ai provini è quello di iscriversi e di inviare un video tramite il sito di Ballando on the road dove sono riportate le istruzioni per realizzarlo, il regolamento e i dettagli. Tutti i video vengono visionati e giudicati da una giuria tecnica e da Milly Carlucci. Soltanto chi passerà la preselezione, viene convocato in presenza. Per questa tappa le convocazioni live per i casting sono completate (si può soltanto assistere come pubblico), ma ci saranno altre due possibilità: presso il Centro Commerciale Vulcano Buono (Nola) in data 22-23 giugno, e a Roma in data 12-13 luglio. Accanto a Milly Carlucci saranno presenti alcuni dei più famosi maestri di ballo di Ballando con le stelle come Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando, Simone Di Pasquale, Moreno Porcu ed Angelo Madonia. Carolyn Smith, giudice tecnico del talent show del sabato sera di Raiuno sarà ospite nella tappa di Nola.

Dalle selezioni live di Ballando on the road, lo scorso anno sono state selezionate 32 unità di ballo che hanno preso parte alle puntate televisive di Ballando on the road su Rai 1; otto di queste unità, sono approdate al torneo Ballando con te all’interno del talent show del sabato sera di Raiuno Ballando con le stelle. Il casting prevede due selezioni diverse. La selezione "pro" è riservata ai professionisti del ballo (anche minorenni).

La selezione "open" è invece aperta a tutti gli appassionati del ballo (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc). Iscrivendosi nella categoria "pro" si potrà anche essere valutati per diventare futuri maestri di Ballando con le Stelle 2024.