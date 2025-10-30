“Belve” apre ai non famosi: Francesca Fagnani lancia il casting per la gente comune. Come partecipare

Una svolta importante per uno dei programmi più seguiti della Rai. Francesca Fagnani, padrona di casa di Belve, ha annunciato un progetto inedito che apre il format alle persone comuni. Un’idea che la stessa conduttrice ha lanciato al termine della prima puntata della nuova stagione, andata in onda su Rai 2 il 28 ottobre 2025, accendendo immediatamente la curiosità del pubblico e dei social.

Nasce “Belve Nip”: le interviste alla gente comune

“ Avviso ai naviganti - ha detto la Fagnani in chiusura di puntata -: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo ”. Sul video è comparso l’indirizzo mail belveprovini@rai.it, dove è possibile candidarsi. Poi la conduttrice ha sorriso e concluso: “ Ci vediamo ai casting ”.

L’annuncio, ribadito anche sulle storie Instagram del profilo ufficiale di Francesca Fagnani, apre così la strada a quello che molti già chiamano Belve Nip (dove “Nip” sta per “non important person”, persone non famose). Per la prima volta il celebre sgabello di Belve potrà accogliere non solo vip, politici o artisti, ma anche uomini e donne comuni, pronti a raccontare esperienze di vita fuori dal comune.

Come partecipare al casting

Candidarsi è semplice: basta scrivere una mail a belveprovini@rai.it, indicando i propri dati anagrafici e una breve descrizione della propria storia personale. La redazione di Belve valuterà tutte le candidature e contatterà le persone selezionate per un primo colloquio.

I prescelti avranno così la possibilità di sedersi sullo sgabello di Francesca Fagnani e rispondere alle sue celebri domande dirette e senza filtri, quelle che da sempre contraddistinguono lo stile tagliente, ironico e intelligente della giornalista.

Un cambiamento che rivoluziona il format

Con questa decisione, Belve cambia pelle. Dopo anni di interviste a personaggi noti, dai politici ai cantanti, dagli attori agli imprenditori, il talk show di Rai 2 apre le porte al vissuto reale delle persone comuni. L’obiettivo è raccontare storie autentiche, fatte di coraggio, difficoltà, passioni, errori e sogni: tutto ciò che spesso resta invisibile nella televisione dei riflettori.

“ Stiamo cercando persone autentiche - spiegano dagli autori - capaci di raccontare la loro esperienza con sincerità, ironia o curiosità. Vogliamo mostrare la vita così com’è, senza maschere ”.

Da “Belve Crime” a “Belve Nip”

Già nella scorsa stagione, Francesca Fagnani aveva sperimentato una variazione del format con Belve Crime, tre speciali dedicati a casi di cronaca nera e ai loro protagonisti, tra cui Massimo Bossetti ed Eva Mikula. L’esperimento aveva riscosso grande interesse, aprendo la strada a un racconto più complesso e sfaccettato, capace di spingersi oltre il mondo dello spettacolo.

Con Belve Nip la conduttrice compie un ulteriore passo avanti: porta davanti alle telecamere la vita quotidiana, la voce di chi solitamente resta dietro lo schermo.

Gesto di fiducia verso il pubblico

Aprire Belve alle persone comuni è anche una scelta di inclusione e autenticità. Significa credere che le storie vere, quelle vissute lontano dai riflettori, possano essere interessanti quanto, o più, di quelle dei personaggi celebri. È un modo per restituire complessità e umanità al racconto televisivo, ma anche per offrire al pubblico un’occasione di confronto e immedesimazione. Fagnani, con il suo stile diretto e la sua curiosità senza filtri, promette di dare voce a chi ha qualcosa di sincero da dire.

Rivoluzione nel panorama televisivo

In un contesto televisivo spesso dominato da format ripetitivi e ospiti ricorrenti, Belve si conferma un programma capace di rinnovarsi e sorprendere. Portare in prima serata persone comuni, con la loro vita e le loro emozioni, significa spostare l’attenzione dal nome alla storia, dal personaggio al contenuto.

Un gesto coraggioso, che testimonia ancora una volta il carisma di Fagnani e la sua capacità di interpretare i desideri di un pubblico che vuole ascoltare, capire e riconoscersi.

Con l’annuncio del 28 ottobre, Belve si prepara dunque a scrivere undella televisione italiana: uno spazio dove le storie comuni diventano eccezionali, e dove anche chi non ha mai avuto un microfono può finalmente parlare.