Belve, quali sono gli ospiti della seconda puntata

Dopo il successo della prima puntata la scorsa settimana con il debutto della sesta stagione che ha visto la presenza di Belén Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, martedì 4 novembre andrà in onda su Rai Due in prima serata (dalle ore 21.20) la seconda puntata di "Belve", il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani che intervista personaggi famosi, non soltanto del mondo dello spettacolo, scavando nella loro vita privata.

Chi sono gli ospiti

Nel dettaglio, la Fagnani farà una lunga chiacchierata con Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo: anche in questa puntata e come prevede il format gli ospiti sanno cosa li attende e sono disposti a mettersi in gioco con domande molto spesso scomode e dettagli delle loro vite che molta gente non conosce. Nel dettaglio, la cantante di 85 anni parlerà non soltanto della sua professione principale che l'ha fatta conoscere al grande pubblico ma anche della sua esperienza politica. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, alcuni momenti di paura si sono vissuti in studio perché, durante la registrazione della puntata, la Zanicchi sarebbe scivolata ma per fortuna le conseguenze della caduta non sono state gravi.

Ecco poi la seconda ospite, la 62enne milanese Irene Pivetti, alla quale verranno fatte domande sulla sua vita politica, privata e su un periodo molto difficile a livello economico come dichiarato dalla diretta interessata qualche tempo fa. Ultimo ma non per importanza, il cantautore 80enne Adriano Pappalardo che parlerà dei suoi successi ma anche dei momenti più bui. Anche stavolta andrà in onda, al termine del programma, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti che nel corso degli anni è diventato un altro dei momenti molto amati dal pubblico della Fagnani.

Il ritorno di Maria De Filippi

Ma non è tutto: c'è già stata nella prima puntata la settimana scorsa ma sarà presente anche nella seconda: stiamo parlando di Maria De Filippi: alcune indiscrezioni dicono che la conduttrice e autrice tv sarà presente in studio per " una sorpresa speciale " ma i dettagli, ovviamente, rimangono top secret.

Oltre alle consuete interviste ai personaggi conosciuti

dalla gente, a fine stagione è stato confermato "Belve Crime" con due puntate: in quell'occasione la Fagnani intervisterà colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini efferati per esplorare il lato oscuro dell'animo umano.