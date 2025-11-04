Belve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti nella seconda puntata

Torna Belve, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione. L’appuntamento è fissato come sempre ogni martedì alle 21.20, in prima serata.

Dopo il successo della prima puntata, la seconda serata promette scintille e momenti destinati a far discutere. Gli ospiti annunciati sono Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo; nello studio di Belve tornerà inoltre Maria De Filippi, presenza amatissima dal pubblico del programma.

Faccia a faccia Fagnani–Pivetti

Il confronto più acceso è quello tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, ex presidente della Camera e volto televisivo, oggi al centro di delicate vicende giudiziarie. L’intervista parte con le domande più scomode, tipiche del format, e tocca temi che spaziano dalla politica alle esperienze televisive della Pivetti, passando per la vita privata e le inchieste in corso.

“ Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto? ”, chiede la Fagnani. “ In cosa? Le circostanze erano diverse ”, replica con un velo di nervosismo la Pivetti. La conduttrice incalza: “ Non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha posato con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda .” Da lì la conversazione si fa sempre più serrata. Fagnani le chiede come fosse entrata nella “scuderia” di Lele Mora: “ Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità ”, risponde la Pivetti.

Amori, matrimoni e preghiere

Non mancano momenti personali e confessioni intime. Fagnani ricorda come l’ex presidente della Camera avesse parlato del suo secondo matrimonio come del giorno più doloroso della sua vita: “ Ero molto innamorata, e come è giusto in una coppia condividevamo molte cose ”, racconta Pivetti, che definisce la relazione “ intensa e molto passionale ”. Poi la giornalista la provoca con una delle sue battute taglienti:

“ Dopo la separazione disse che il sesso è una cosa meravigliosa, ma di considerarsi ancora sposata davanti a Dio e di chiedere a Lui di non farle venire voglia. È così?” “ Non è il mio modo di esprimermi, ma la sostanza è quella ”, conferma lei. “ Le sue preghiere sono state ascoltate? ”, insiste la Fagnani. “ Indotta in tentazione, non ci piove! ”, risponde Pivetti con ironia.

Le accuse giudiziarie e la difesa

Il confronto diventa più teso quando si entra nel merito delle inchieste sulle mascherine importate dalla Cina durante la pandemia. “ Le mascherine importate dalla sua società sono sotto processo ”, ricorda Fagnani. “ Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva nemmeno partire. È stato un trauma ”, ribatte Pivetti.

Il botta e risposta si accende ulteriormente sul presunto pagamento errato di 13 milioni di euro al posto di 1,3 milioni: “ Ho restituito l’eccedenza ”, afferma lei. “ La Procura non la vede così ”, ribatte la conduttrice. “ Si ritiene solo un bersaglio o anche un po’ bandita? ”, incalza ancora Fagnani. E alla domanda più diretta, “ Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile? ”, la Pivetti risponde con calma: “ Come qualsiasi circostanza della vita, bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà. ”

Una puntata ad alta tensione

La seconda puntata di Belve conferma il tono che ha reso celebre il talk: ritmo serrato, ironia tagliente e domande senza rete.

Accanto al faccia a faccia con Irene Pivetti, ci saranno le interviste a Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo, mentre Maria De Filippi tornerà in studio per undestinato a far sorridere il pubblico. Con la sua miscela di provocazione e introspezione, Belve continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti e discussi della prima serata Rai.