Belve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti nella seconda puntata

Torna Belve, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, giunto ormai alla sesta stagione. L’appuntamento è fissato come sempre ogni martedì alle 21.20, in prima serata.
Dopo il successo della prima puntata, la seconda serata promette scintille e momenti destinati a far discutere. Gli ospiti annunciati sono Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo; nello studio di Belve tornerà inoltre Maria De Filippi, presenza amatissima dal pubblico del programma.
Faccia a faccia Fagnani–Pivetti
Il confronto più acceso è quello tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, ex presidente della Camera e volto televisivo, oggi al centro di delicate vicende giudiziarie. L’intervista parte con le domande più scomode, tipiche del format, e tocca temi che spaziano dalla politica alle esperienze televisive della Pivetti, passando per la vita privata e le inchieste in corso.
“Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”, chiede la Fagnani. “In cosa? Le circostanze erano diverse”, replica con un velo di nervosismo la Pivetti. La conduttrice incalza: “Non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha posato con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda.” Da lì la conversazione si fa sempre più serrata. Fagnani le chiede come fosse entrata nella “scuderia” di Lele Mora: “Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità”, risponde la Pivetti.
Amori, matrimoni e preghiere
Non mancano momenti personali e confessioni intime. Fagnani ricorda come l’ex presidente della Camera avesse parlato del suo secondo matrimonio come del giorno più doloroso della sua vita: “Ero molto innamorata, e come è giusto in una coppia condividevamo molte cose”, racconta Pivetti, che definisce la relazione “intensa e molto passionale”. Poi la giornalista la provoca con una delle sue battute taglienti:
“Dopo la separazione disse che il sesso è una cosa meravigliosa, ma di considerarsi ancora sposata davanti a Dio e di chiedere a Lui di non farle venire voglia. È così?” “Non è il mio modo di esprimermi, ma la sostanza è quella”, conferma lei. “Le sue preghiere sono state ascoltate?”, insiste la Fagnani. “Indotta in tentazione, non ci piove!”, risponde Pivetti con ironia.
Le accuse giudiziarie e la difesa
Il confronto diventa più teso quando si entra nel merito delle inchieste sulle mascherine importate dalla Cina durante la pandemia. “Le mascherine importate dalla sua società sono sotto processo”, ricorda Fagnani. “Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva nemmeno partire. È stato un trauma”, ribatte Pivetti.
Il botta e risposta si accende ulteriormente sul presunto pagamento errato di 13 milioni di euro al posto di 1,3 milioni: “Ho restituito l’eccedenza”, afferma lei. “La Procura non la vede così”, ribatte la conduttrice. “Si ritiene solo un bersaglio o anche un po’ bandita?”, incalza ancora Fagnani. E alla domanda più diretta, “Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?”, la Pivetti risponde con calma: “Come qualsiasi circostanza della vita, bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà.”
Una puntata ad alta tensione
La seconda puntata di Belve conferma il tono che ha reso celebre il talk: ritmo serrato, ironia tagliente e domande senza rete.Accanto al faccia a faccia con Irene Pivetti, ci saranno le interviste a Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo, mentre Maria De Filippi tornerà in studio per un nuovo cameo destinato a far sorridere il pubblico. Con la sua miscela di provocazione e introspezione, Belve continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti e discussi della prima serata Rai.