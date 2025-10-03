Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre

Un’altra stagione di Belve sta per tornare, Francesca Fagnani ha annunciato il ritorno delle sue interviste, a partire da martedì 28 ottobre. Non sono state anticipate troppe novità ma ciò che è certa è la presenza di Belen Rodriguez, come aveva anticipato Dagospia.

Dopo anni di corteggiamento la showgirl argentina ha detto sì alla giornalista e si siederà sul temutissimo sgabello per rispondere alla fatidica domanda “che belva si sente?” e a tante altre.

Come rivelato da Adn Kronos, le puntate di questa stagione autunnale saranno ben 7, quindi la fine della trasmissione è prevista per metà dicembre; dopodiché andrà in onda una nuova edizione a partire da marzo 2026. Ma prima ci saranno due appuntamenti con Belve Crime, lo spin-off dedicato a storie di cronaca nera.

Questo speciale a giugno era andato in onda con interviste esclusive a Eva Mikula, Massimo Bossetti e Tamara Ianni. Lo spin-off era stato, però, molto criticato, nonostante ciò gli ascolti avevano premiato Fagnani, infatti era stato il programma più visto della serata con 1.570.000 spettatori e il 12.4% di share. Così è stato deciso dalla Rai, e dalla produzione, che Belve Crime tornerà verso dicembre con interviste esclusive sempre su tematiche di cronaca nera e con due appuntamenti, anziché uno.

Oltre Belen non è ancora emersa alcuna indiscrezione sui possibili ospiti della trasmissione, ma anche quest’anno le aspettative sono molto alte.

Francesca Fagnani è quindi

tornata al lavoro per la nuova edizione che farà sorridere e soprattutto conoscere lati inediti dei personaggi che si siederanno sul temutissimo sgabello: chi avrà il coraggio di rispondere alle domande della conduttrice?