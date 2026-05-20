La Borrelli si scusa e prende una pausa dal video

Concita Borrelli ieri sera a Porta a Porta si è scusata profondamente per le parole choc pronunciate sullo stupro che tante polemiche e indignazione hanno causato negli ultimi giorni e, per cercare di rimediare a una situazione ormai esplosiva, ha detto che si prenderà una pausa dal video.

«Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro», aveva detto la giornalista nel salotto di Bruno Vespa, che pure si è scusato, in riferimento al caso Garlasco e al profilo psicologico di Andrea Sempio. La giornalista, ieri sera, ha sottolineato che «quando si usa il termine stupro bisogna stare attenti mille volte. È un termine che racconta di violenza, di dolore irreparabile e, talvolta, di morte. Noi giornalisti che affrontiamo ogni giorno casi di violenza sulle donne non possiamo consentirci leggerezze alcune». «Mi scuso - ha aggiunto - perché avrei dovuto più correttamente dire che, nell'ambito delle fantasie sessuali, due secoli di psicoanalisi ce lo insegnano, esiste anche l'aggressività, attiva e passiva. Pertanto bisogna essere cauti nell'interpretare i soliloqui e gli appunti di Andrea Sempio».

E ha concluso: «Dopo averci riflettuto a lungo, per mia volontà, mi si creda, conoscete il mio spirito libero, mi prendo da adesso una breve pausa dal video. Porta a Porta è in dirittura d'arrivo. Farà bene a me e spero rassereni gli animi di chi si è sentito ferito».