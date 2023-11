"C'è una controproposta". Pino Insegno non condurrà L'Eredità

Pino Insegno non condurrà la nuova edizione del programma L'Eredità. L'indiscrezione era iniziata a circolare negli scorsi giorni, ma né la Rai né la società che produce il programma, Banijay, avevano fatto comunicazioni ufficiali in merito. A rompere il silenzio è stato Diego Righini, manager di Pino Insegno. " La Rai oggi ci ha prospettato l'esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de L'Eredità, una cosa che ci è dispiaciuta molto ", ha dichiarato all'Adnkronos l'agente al termine dell'incontro avuto con il direttore del Daytime Rai, Angelo Mellone, proprio sulla vicenda.

Perché è saltata la conduzione

Il ritorno di Pino Insegno in Rai era stato sancito da un contratto, che prevedeva la conduzione di due programmi di punta: Il Mercante in Fiera e L'Eredità. I deludenti risultati in termini di ascolti ottenuti dal conduttore con il suo Mercante, però, avrebbero fatto scattare il campanello d'allarme per L'Eredità. Il "no" sarebbe arrivato non dalla Rai ma da Banijay, la società che produce il programma e che ha un peso nella scelta della sua conduzione. Così le voci sono iniziate a circolare nell'ambiente e per giorni si è aperto un vero e proprio caso. " Assistiamo all'ennesimo gioco al massacro sulla pelle di Pino Insegno, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima", aveva denunciato il suo manager, prima di poter avere un confronto con i vertici Rai, che nelle scorse ore hanno chiarito la situazione.

Le nuove prospettive

Al momento Pino Insegno rimane saldamente alla guida de Il Mercante in fiera, ma per lui potrebbe arrivare un nuovo impegno in sostituzione de L'Eredità o almeno è quello che il conduttore si augura. " Abbiamo fatto una controproposta che prevede un'attività di Pino in Rai tra gennaio e maggio e poi la conduzione di Reazione a Catena (fino a dicembre prossimo affidata a Marco Liorni, ndr) da giugno a dicembre 2024", ha fatto sapere Diego Righini. "Se la Rai accetterà questa nostra proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti. Soprattutto per tutelare l'immagine di Pino Insegno ", conclude l'agente.

Al vaglio delle possibilità c'è anche Affari tuoi, ma sul format c'è ancora incertezza. L'ipotesi Reazione a Catena, invece, rimane la più accreditata visto che Insegno ha già condotto il programma dal 2010 al 2013 e con ottimi ascolti. Ma rimuovere dalla conduzione Marco Liorni potrebbe non essere cosa facile visti i risultati ottenuti e l'affetto del pubblico per il presentatore. A meno che, si vocifera, non ci sia uno scambio proprio con L'Eredità.