Cancellato "C'è posta per te", ecco perché il programma della De Filippi non andrà in onda

Tutto pronto per la finale di Sanremo e anche gli altri programmi agiscono di conseguenza. Stasera, infatti, "C'è posta per te" non andrà in onda, proprio per la consapevolezza che moltissimi spettatori sceglieranno di assistere all'ultima serata della celebre kermesse musicale.

A quanto pare si tratta ormai di una prassi. L'ultima volta che Maria De Filippi ha cercato di competere con il Festival il risultato non è stato troppo incoraggiante, se si considerano gli ascolti. Quella sera, infatti, la puntata ottenne soltanto il 12,3% di share, con 2,6 milioni di spettatori. Numeri davvero molto bassi rispetto alla norma, che supera il 25%. Il Festival condotto da Amadeus, invece, trionfò con il 70% di share e oltre 12 milioni di spettatori.

Questo non significa che "C'è posta per te" sia un programma non amato. Semplicemente, quando è in ballo Sanremo sembra proprio non esserci gara. Gli italiani amano assistere alla sfida canora. Così, da ormai tre anni, Mediaset sospende la puntata nel giorno della finale del Festival, così da non sprecarla.

Non è soltanto "C'è posta per te" a scegliere la strategia dell'autosospensione. A fermarsi è anche MasterChef, che ha fatto slittare la finale a giovedì prossimo. Anche in questo caso la scelta è stata quella di preservare la puntata, evitando la settimana del Festival, per proporla in un momento in cui gli ascolti saranno sicuramente più alti.

E allora che cosa avremo stasera al posto di "C'è posta per te"? Mediaset ha deciso di affidare la serata su Canale 5 al film "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto".

Una vicenda che ruota attorno al tema del superamento delle barriere sociali attraverso la comprensione reciproca. Nel film recitano Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Gli amati del programma condotto da Maria De Filippi dovranno aspettare il prossimo 7 marzo per poter vedere la nuova puntata.