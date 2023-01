Ancora polemica su Riccardo Fogli: cosa è successo al concerto di Capodanno

Capodanno in musica con polemica per l'evento di San Silvestro di Canale5. Federica Panicucci ha condotto il concerto tradizionale di fine anno da Genova davanti a migliaia di persone che si sono date appuntamento per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con i tantissimi artisti che si sono susseguiti sul palco. Tra loro anche Riccardo Fogli, storico cantante dei Pooh, che da ormai moltissimi anni lavora come solista. Ma la sua presenza è stata oggetto di fortissime critiche, non tanto per i suoi trascorsi musicali quanto per il recente passato nella casa del Grande Fratello, dalla quale il cantante è stato squalificato a poche ore dall'ingresso per una bestemmia.

In tanti, infatti, avrebbero voluto che Riccardo Fogli non presenziasse al concertone di Canale5 proprio per la sua brevissima esperienza nel reality show, che si è conclusa con una squalifica. Secondo alcuni, la squalifica dal gioco avrebbe dovuto chiudere a Riccardo Fogli le porte di tutti i programmi, incluso il concerto di Capodanno a Genova. Una logica che si baserebbe sul fatto che l'espulsione per un motivo come questo dovrebbe fungere da ban per tutti i programmi, in quanto viene considerata una colpa grave da parte del cantautore. Molti altri hanno fatto polemica per le tempistiche, visto e considerato che la sua uscita dalla Casa risale ad appena pochi giorni prima di Natale e non sarebbe stato opportuno rivederlo già su un palco.

Altri ancora, invece, accusano il programma di aver adottato due pesi e due misure, concedendo ulteriore ribalta a Riccardo Fogli e, invece, emarginando altri concorrenti che in passato prima di lui si sarebbero resi protagonisti di episodi tali da portare alla squalifica dal reality. Ma al di là delle polemiche, l'evento di Capodanno di Canale5 è stato un successo e si è svolto senza particolari intoppi. Lo stesso Riccardo Fogli è stato acclamato dai presenti, che non hanno evidentemente ravvisato elementi di critica.