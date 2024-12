Dieci sconosciuti spiati 24 ore su 24. Così nel 2000 apriva la Casa del Grande Fratello

I concorrenti della prima edizione del Gf

C’è una data che nella Tv generalista nostrana fa da spartiacque tra il prima e il dopo, è il 14 settembre del 2000. Sono le ore 21 e nelle case degli italiani si sono riuniti gruppi di ascolto fatti da famiglie o amici per assistere a un format che stravolgerà la storia piccolo schermo: Il Grande Fratello. In onda su Canale 5, è ispirato al protagonista di "1984", romanzo di George Orwell. Ai telespettatori non è ancora chiaro di cosa si tratti e molti ignorano che appena un anno prima sia andato in onda la versione olandese, Big Brother, che ha registrato un discreto successo. Da mesi sulle reti Mediaset vanno in onda dei teaser, ovvero degli spot che, mantenendo un velo di mistero, preannunciano il programma. Quei pochi minuti di filmati avvolti dal mistero sono coinvolgenti, la musica e un occhio che spia accrescono la curiosità. Sui giornali intanto escono alcune notizie sui protagonisti di questa trasmissione rivoluzionaria, si tratta di dieci sconosciuti che arrivano da ogni parte d‘Italia e che per tre mesi, fino al 21 dicembre, vivranno in una casa appositamente allestita a Cinecittà, costantemente spiati, 24 ore su 24, tranne che in bagno.

Gli italiani "spiano" dal piccolo schermo

Sin dalle prime puntate, il successo è assicurato con un share molto elevato. Il format innovativo, infatti, soddisfa la natura voyeuristica degli italiani che, senza peccare, o guardare dallo spioncino, possono assistere, con la coscienza pulita, alla quotidianità e alle dinamiche relazionali di persone comuni. Oltre che su Canale 5, ogni giovedì sera in diretta, e su Italia uno per la striscia quotidiana, il programma, prodotto dal gruppo EndemolShine va in onda su Stream Tv, una piattaforma satellitare a pagamento che in quegli anni offre ai suoi abbonati contenuti esclusivi e in diretta. La gente a casa si chiede quanto di vero ci possa essere dietro questo esperimento. È possibile che dieci cittadini mettano in stand-by la propria vita privata, il lavoro, gli affetti, gli amici, gli amori, il gatto, le piante sul terrazzo, per congelarsi in una dimensione senza tempo? Quanto ci sarà di vero? Lo si scoprirà solo guardando il programma. Così, tutti pronti, occhi sgranati, volume alto. Daria Bignardi, la giovane padrona di casa, accoglie i concorrenti, mentre fuori dalla porta rossa antistante la dimora ultramoderna, Marco Liorni avrà il compito di accompagnare i concorrenti all’interno e di fare lo stesso quando usciranno dal reality. Ogni settimana, infatti, attraverso il televoto da casa, un partecipante dovrà lasciare la trasmissione. Di momenti epici in trasmissione ce ne sono tanti. Sul tram, in metropolitana, alle file della posta non si parla d’altro. Si chiacchiera di Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano che non manca mai di sbandierare ai quattro venti l’amore per la moglie Giusi, di Sergio Volpini che la Gialappa’s band nel programma "Mai dire Grande Fratello" soprannominerà l’ottusangolo per la sua incapacità di arrivare subito a capire concetti immediati, della messinese Marina La Rosa, che sa di piacere agli uomini della casa e si lancia in giochi seduttivi con ammiccamenti vari.

Scatta il primo bacio in diretta

Ma i due nomi che più degli altri risultano sulla bocca di tutti sono quelli di Pietro Taricone e Cristina Plevani. Lei, bagnina del lago di Iseo, all'epoca 28enne, timida e per nulla appariscente, qualche giorno dopo l’inizio della trasmissione perde la testa per lui, 25 anni, appassionato di body building e arti marziali, che però, non sembra ricambiare. Il tempo fra le mura di Cinecittà è dilatato, i concorrenti non hanno con sé telefoni né orologi, non sanno cosa succeda all’esterno, un giorno lì dentro equivale a una settimana fuori, ed è per questo che Cristina Plevani e Pietro Taricone, detto O' Guerriero, nato a Frosinone ma cresciuto a Caserta così distanti tra loro, si avvicinano sorprendentemente fino ad arrivare a scambiarsi il bacio più clamoroso, anche perché si tratta del primo, della storia dei reality show. Purtroppo, però, la loro relazione non conosce un lieto fine: lei lascerà il programma con il cuore spezzato, ma da vincitrice, aggiudicandosi il montepremi di 250 milioni di lire, mentre lui nel 2010, dopo una breve parentesi come attore e una relazione con l'attrice Kasia Smutniak, dalla quale ha una figlia, perderà la vita dopo un lancio con il paracadute. Di alcuni concorrenti della prima edizione si sono perse le tracce. Non si vedono più in tv Lorenzo Battistello, il macellaio veneto, la sarda Maria Antonietta Tilloca, la pugliese Francesca Piri, la pr milanese Roberta Beta. Rocco Casalino, ingegnere con il pallino della comunicazione, dopo alcuni interventi come opinionista del piccolo schermo è diventato portavoce del Movimento 5 stelle e del governo presieduto da Giuseppe Conte. Marina La Rosa di recente è tornata in tv come opinionista e come concorrente del reality "La Talpa", condotta da Diletta Leotta.

L'edizione più vista di tutte

Dieci ragazzi della provincia italiana, forse ingenui, forse sprovveduti, ecco chi erano i primi protagonisti inconsapevoli del reality show firmato Endemol. Persone che in poche settimane si sono ritrovate a girare con la scorta, a ricevere cachet da milioni di lire per una serata in discoteca. Tutti li volevano, i canali televisivi se li contendevano come ospiti dei talk show. Tra loro, nessun legame o parentela con personaggi famosi: sono stati scelti dalla produzione dopo migliaia di provini, perché rispetto ad altri avevano qualcosa in più che avrebbe catturato l’attenzione della gente a casa, e così è stato. Da allora sono trascorsi 24 anni e 17 edizioni, ma la più vista rimane la prima, che ha sfiorato, complice l’assenza dei canali in streaming, i 10 milioni di telespettatori, raggiungendo punte di share intorno al 60 per cento in alcune puntate. In questi anni il Grande Fratello è diventato il programma di punta delle reti Mediaset e nonostante il calo dei telespettatori, va ancora in onda. Al timone si sono avvicendati diversi conduttori, da Daria Bignardi a Barbara D’Urso, passando per Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini, il conduttore attuale. Alcuni anni fa è andata in onda la versione vip del Grande fratello con concorrenti solo famosi, mentre attualmente è presente un cast misto, ovvero la presenza di celebrità nostrane e persone comuni.

Nonostante lo scorrere del tempo e di centinaia di concorrenti diversi, rimane tanta la nostalgia per quei dieci ragazzi diventati delle celebrità inconsapevoli in quelche appare più lontano che mai.