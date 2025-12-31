Il caso Signorini e il crollo del "sentiment": cosa succede sui social

Il caso "Falsissimo" si ripercuote anche sui social. Le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, infatti, hanno impatto anche sul "sentiment" complessivo in rete nei confronti del giornalista.
A dirlo è l'analisi di Arcadia, agenzia di comunicazione specializzata nello studio delle conversazioni online, secondo cui dal primo al 12 dicembre - quindi nelle due settimane precedenti alla pubblicazione dei video contro il presunto "sistema Signorini" - le opinioni complessive raccolte dalla parola chiave nominativa "Alfonso Signorini" erano per i due terzi positivo: le reaction a favore erano infatti il 60,3%, contro il 39,7% di quelle negative.
La situazione si ribalta spostando il monitoraggio alle conversazioni digitali nel periodo dal 13 al 30 dicembre. In questo caso il sentiment negativo passa dal 39,7% al 78,7% e parallelamente quello positivo crolla dal 60,3% al 21,3% positivo. In questa seconda finestra temporale crescono ovviamente anche le interazioni online generate da "Alfonso Signorini" che si impennano vertiginosamente da 35 mila a 2.6 milioni.
Quando poi la keyword diventa più generica, scegliendo solo il cognome del giornalista che si è autosospeso da Mediaset, cioè "Signorini", allora i numeri totali delle interazioni crescono ancor di più passando da 82 mila nel primo periodo (quello antecedente ai video pubblicati da Corona per intenderci) a 3.8 milioni nel secondo.
Anche ilsentiment positivo crolla ulteriormente: infatti nel secondo periodo supera di poco la soglia del 16%, mentre quello negativo passa dal 36,9% al 83,9%, a discapito quindi di una reputazione digitale fortemente compressa.