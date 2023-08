Da Cesara Buonamici a Rebecca Staffelli, ecco come sarà il nuovo Grande fratello vip

Più reality meno trash. Il Grande fratello vip torna alle origini con una rivoluzione che parte dal cast e interessa anche i protagonisti in studio. L'11 settembre il reality tornerà in prima serata su Canale 5 con una nuova stagione e con tantissime novità. " Mediaset e EndemolShine stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa", fanno sapere dalla produzione in una nota ufficiale, nel tentativo di portare all'interno della Casa più spiata d'Italia quella "spontaneità e freschezza" che mancavano da tempo. L'obiettivo principale? Mettere al centro del programma "le storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a ogni costo ".

Chi è la nuova opinionista del GF Vip

La prima vera novità del nuovo Grande fratello vip è rappresentata dall'opinionista unica. Dopo anni in cui in studio si sono alternate coppie di opinionisti famosi (vedi Wanda Nara con Pupo e Sonia Bruganelli con Adriana Volpe), a settembre in studio ci sarà un'unica poltrona sulla quale si siederà Cesara Buonamici. " L'azienda mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me, ma non lascio il Tg5", ha detto al Corriere la giornalista, confermando il suo arrivo al Gf Vip: "Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti".

Il cast: vip e sconosciuti insieme

Dalla produzione arriva anche un'altra novità relativa al cast: " Per la prima volta non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale ". Nella Casa entreranno, dunque, personaggi famosi ma anche sconosciuti, pronti a condividere spazi, telecamere e racconti di vita con il pubblico. L'intento è quello di riportare spontaneità nel programma, facendo diventare personaggi perfetti sconosciuti come nella prima edizione quando Taricone & Co. arrivarono alla popolarità portando in tv semplicemente loro stessi senza artifici.

L'inviata social, chi sostituisce Giulia Salemi