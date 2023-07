"Insulti e minacce...". Edoardo Donnamaria svela la fine della storia con Antonella

Nuovo capitolo per l’ormai finita love story tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In queste ore, infatti, nonostante l’ipotesi – e le speranze dei fan – di un ipotetico riavvicinamento tra i due, le dichiarazioni dei diretti interessati hanno eliminato qualsiasi dubbio: la storia nata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe giunta definitivamente al capolinea.

L’annuncio della rottura

Era stata proprio Antonella ad annunciare la fine della storia d’amore con l’ex volto di Forum attraverso una diretta su Instagram in lacrime. La rottura era stata poi confermata proprio dallo stesso Edoardo attraverso una storia. Da quel momento la coppia non è più apparsa insieme, anche se alcune mosse social – come scambio di like da parte di entrambi a tweet con riferimenti ai due o anche segui nel social “erede” di Twitter, Hive - avevano lasciato spazio all’ipotesi di un riavvicinamento. Chiaramente tutto questo aveva alimentato le speranze dei “Donnalisi”, i quali sognavano il ritorno di fiamma per la coppia. Ma non è finita qui; Daniele Dal Moro (anche lui reduce dalla rottura con Oriana Marzoli) aveva lasciato intendere che per i due ci fosse la possibilità di una riappacificazione. L’ex vippone, infatti, su Twitch nel corso di una diretta aveva lasciato trapelare di stare organizzando una vacanza a tre insieme ad Antonella ed Edoardo.

Il tweet di Antonella

Ad infrangere i sogni dei fan ci ha pensato la stessa Fiordelisi proprio oggi attraverso un tweet che non lascia spazio a fraintendimenti: “Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”. Queste le parole dell’ex schermitrice che parrebbe ancora soffrire per la rottura con il “suo” - ormai ex - Edoardo tanto da non volere vedere più alcun video insieme allo speaker radiofonico.

La risposta al veleno di Edoardo

Naturalmente, non poteva mancare l’immediata risposta di Donnamaria che ha usato parole molto forti, dimostrandosi stufo di questa situazione: “Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Spu****are una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia”. E ancora, ha proseguito Edoardo: “Allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni”. Alla fine, Donnamaria ha invitato a non tornare più sulla vicenda “minacciando”, altrimenti, di vuotare il sacco riguardo a cosa sia davvero successo con la Fiordelisi, esattamente come ha fatto Daniele Dal Moro dopo la rottura con Oriana Marzoli e così ha concluso: “Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perchè sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”. Poco dopo il suo profilo Twitter è scomparso nel nulla.