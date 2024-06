“Quello che ho sempre voluto”. Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius alle Isole Eolie

Ascolta ora 00:00 00:00

Diletta Leotta e Loris Karius sono ufficialmente marito e moglie. La giornalista di Dazn e il portiere del Newcastle United hanno pronunciato il fatidico “sì” nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, al tramonto e dinanzi allo splendido mare dell’isola di Vulcano, parte dell’arcipelago delle Eolie. Tantissimi gli invitati; tra questi, immancabili tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo.

Le nozze

Diletta Leotta è arrivata alle 19.30 accompagnata dal padre, mentre Karius la aspettava all’altare al fianco della madre. Dopo aver percorso la navata sulle note di All of me, stringendo tra le mani un piccolo bouquet, la conduttrice di Dazn è arrivato dallo sposo. La sposa ha optato per un abito bianco in pizzo di Atelier Emè con ricami floreali, bustino rigido che si allarga in una gonna morbida, colletto alto, capelli raccolti e un velo su cui era ricamata la frase “All I ever wanted” (Tutto quello che ho sempre voluto).

Per lo sposo, invece, uno smoking dalla giacca color panna e pantalone scuro, arricchito in vita dalla fascia di raso e un papillon. La coppia, visibilmente commossa, ha dedicato il tema del loro matrimonio alla piccola Aria, la loro primogenita che il 16 agosto compirà un anno. Così, sui gadget per gli invitati è stata scritta la frase: “Aria d'amore”.

Gli invitati

Tantissimi i presenti al matrimonio per festeggiare la coppia che si è giurata amore eterno. Alla cerimonia, infatti, hanno partecipato oltre 160 invitati, molti dei quali hanno preso anche parte al white party pre-matrimonio. Tra i volti noti del mondo dello spettacolo spiccano: Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie, Eleonora Berlusconi (testimone della sposa), Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Elena Barolo, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino e i due youtuber, Luì e Sofi. Le nozze si sono svolte sull’isola di Vulcano e più precisamente nel lussuoso Therasia Resort, una meravigliosa cornice a picco sul mare allestita per l'evento.

La proposta di matrimonio

Diletta e Loris avevano annunciato le nozze soltanto qualche mese fa, condividendo una foto in cui a catturare l’attenzione era un anello di fidanzamento e la didascalia “ho detto sì”. La proposta risale alla scorsa estate, quando i due erano in attesa della loro primogenita, Aria.

I festeggiamenti per il matrimonio erano già iniziati venerdì 21 giugno, quando alcuni dei festeggiati sono arrivati in Sicilia. La sera, infatti, Diletta e Karius hanno organizzato una festa con tutti gli invitati, tra amici e parenti. Il tema della festa era il white party, dunque, le regole da seguire erano due: divertirsi e vestirsi di bianco.

Per l’occasione, la futura sposa ha indossato un minidress bianco con coda e sandali con tacco a spilla e lacci alla sciava; il futuro sposo, invece, camicia bianca mezza aperta. A mezzanotte, a coronare la serata, è arrivata anche una torta a sorpresa perché il calciatore compie 31 anni proprio il 22 giugno. Per lui, dunque, doppia festa.