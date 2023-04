Isola dei famosi 2023, la frecciata di Ilary a Totti: "Per uno che se ne va c'è uno che arriva"

Un inizio scoppiettante per la prima puntata dell’Isola dei Famosi in onda a partire da questa sera su Canale 5. Inevitabilmente i riflettori sono tutti puntati sulla conduttrice Ilary Blasi che, in questa nuova edizione torna con tante novità; la prima tra tutte la separazione da Francesco Totti.

La frecciatina iniziale

Ilary Blasi in versione del tutto inedita si presenta con gonna nera lunga, maglia bianca, guanti neri e con un look di capelli nuovo che presenta una frangetta che mette in risalto la sua bellezza. Proprio ieri, abbiamo visto la conduttrice ospite a Verissimo che – tra le tante cose – non ha mancato di mostrare come sempre la sua simpatia e, infatti, aveva concluso così la sua intervista: “Bastian così”, lasciando di stucco la conduttrice Silvia Toffanin che è anche scoppiata a ridere. Non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare quell’espressione che, proprio stasera in apertura della prima puntata del reality che conduce da ormai tre anni, Ilary Blasi ci ha regalato un’altra perla. La conduttrice romana ha subito inaugurato questa nuova edizione con una frecciatina che non è passata inosservata sulla separazione dall’ex numero dieci della Roma, Francesco Totti. Sappiamo quanto Ilary sia molto ironica e, anche questa volta, ha colto la palla al balzo prestandosi al “gioco”.

“È esattamente un anno che non ci vediamo”, così ha esordito l’ex letterina di Passaparola guardando dritto in camera e parlando al pubblico a casa dell’Isola dei famosi. Poi Ilary ha continuato: “Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”. È a questo punto che gli spettatori a casa e in studio hanno sicuramente pensato che il riferimento fosse per l’uomo che le è stato accanto per 20 anni (20 di amore e 17 di matrimonio); ma è qui che la Blasy ha spiazzato tutti, mostrando la sua simpatia e così ha proseguito: “Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene”.

Ma non è finita qui, infatti, la showgirl ha rincarato la dose punzecchiando ulteriormente l’ex capitano della Roma: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”. Quest’ultimo, ricordiamo che ha preso il posto di Nicola Savino che è passato a Tv8.

Vladimir Luxuria parla in tedesco

A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato l’altra opinionista e amica della conduttrice, Vladimir Luxuria che - reggendo il gioco a Ilary - ha improvvisato un dialogo in tedesco (proprio la lingua madre del nuovo compagno della padrona di casa, Bastian Muller).

Insomma, tutto possiamo dire tranne che Ilary Blasi non sia sempre in grado di fare parlare di sé e sempre in maniera intelligente.