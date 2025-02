"Chissà che noia", "Sei una fallita". Frassica sbotta contro l'hater su Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il picco di rabbia e quello di share. Sul palco dell'Ariston come co-conduttore per una sera, Nino Frassica ha ottenuto applausi e suscitato risate. Uno dei suoi interventi sarnemesi, per la precisione quello delle 23.57 nella seconda serata della kermesse, ha addirittura fatto registrare il picco di share (con il 70%). Nelle ore immediatamente precedenti alla performance festivaliera, tuttavia, l'attore si era reso protagonista di un altro exploit: quello contro una hater che lo aveva provocato sui social.

In riferimento alla scaletta del secondo appuntamento con il Festival 2025, infatti, sulla piattaforma X una commentatrice aveva scritto: "Chissà che noia (edulcoriamo l'espressione rispetto all'originale, ndr) stasera con Nino Frassica". Pur essendo impegnato nel vortice sanremese di conferenze stampa, servizi fotografici e intervista, il diretto interessato ha letto quella freddura e - come si può leggere - ha replicato alla leonessa da tastiera con tono particolarmente piccato.

La reazione di ieri di Nino Frassica ad un commento su di lui. #Sanremo2025 pic.twitter.com/WioOwlnDxn — Trash Italiano (@trash_italiano) February 13, 2025

"Ho controllato sei una fallita che fortunatamente può essere viva grazie a internet. Povera frustrata", è sbottato Frassica. In questo caso, niente battutine ironiche, arguzie o giochi di parole (tutti strumenti che l'attore siciliano maneggia con talento): la replica alla contestazione social è stata lapidaria. Durante la seconda serata della kermesse, diversamente, il comico aveva ravvivato il pubblico dell'Ariston a modo suo, fingendo ad esempio di annunciare il vincitore di Sanremo giù durante la seconda serata, oppure inventando immaginari titoli di canzoni in gara.

Spiazzando tutti, Frassica si era anche presentato sul

palco sfoggiando una capigliatura grigio-chiara con frangetta nera sparata verso l’alto, a imitazione diche pure figurava tra i co-conduttori della seconda serata accanto a Carlo Conti.