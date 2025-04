Choc al Grande Fratello: concorrente sferra un pugno in diretta e viene arrestato

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima il pugno sferrato in diretta televisiva e poi, a stretto giro, l’arresto a favore di telecamere. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Albania il concorrente Jozefin Marku è stato arrestato durante la diretta della puntata televisiva dopo aver sferrato un pugno all'inquilino Gjesti che lo ha fatto cadere per terra. Il video, tutto ripreso dalle telecamere, ha già fatto il giro del web scatenando le reazioni degli utenti presenti sui principali social network.

Che cosa è successo

Il motivo dello scontro è presto detto. Il cantante albanese Jozefin Marku, dopo essere stato eliminato dalla casa del GF Vip Albania, mentre si apprestava a uscire ha sferrato un pugno a Gjesti. La scena di una violenza quasi irreale ha avuto come protagonisti Jozefin Marku e Gjesti. Entrambi sono due cantanti. Il primo, non solo ha sferrato un pugno al concorrente, ma è stato portato via dalla polizia in diretta tv. Il secondo, invece, dopo essere stato aggredito è stato costretto ad andare in ospedale per alcuni accertamenti. "Gjesti è sotto la cura dei medici, le sue condizioni sono stabili. I medici stanno facendo tutti i controlli necessari dopo questo grave incidente". E l'aggressore, come si legge nel comunicato, è stato arrestato: "Nel frattempo, la polizia ha scortato Jozefin Marku nella regione più vicina".

Le scuse ai telespettatori

Con un comunicato pubblicato sui social, la produzione del programma ha chiesto scusa ai telespettatori: "Top Channel considera senza precedenti e intollerabile la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti. Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante avvenuto in un momento che avrebbe dovuto essere la fine di un'esperienza, non l'inizio di una reazione del genere. Questo è un comportamento che non rappresenta i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania", si legge nel comunicato reso noto. E ancora: "Dobbiamo sottolineare chiaramente al grande pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o previsto e che la produzione non aveva motivo o indicazioni per farci credere che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di un formato live spesso porta imprevisti, ma questa non è in alcun modo una violenza giustificata.