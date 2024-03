"Ci siamo coccolati tutta la notte". Scatta il bacio tra Anita e Alessio al Grande Fratello

E bacio fu. Dopo settimane di dubbi, incertezze e perplessità è scattato il bacio tra Anita Olivieri e Alessio Falsone al Grande Fratello. I due, complice il padrone di casa, Alfonso Signorini, dopo la diretta di giovedì, hanno trascorso la serata in suite e, inevitabilmente, si sono lasciati andare l’uno nelle braccia dell’altro. Il finale sembrava già essere prevedibile da tempo, ma ad “ostacolare” il loro rapporto, le perplessità della giovane romana, fino a poco tempo fa, legata a Edoardo Sanson, che nella serata di San Valentino aveva fatto una sorpresa ad Anita raggiungendola nella Casa di Cinecittà.

Il bacio tra Anita e Alessio

Come anticipato, i due hanno trascorso la serata nella suite del reality. Così, dopo una cena a base di sushi, i due inquilini si sono spostati nella vasca idromassaggio. È proprio lì che è scattato un lungo bacio che, probabilmente, entrambi avrebbero voluto già da qualche giorno. Soltanto poche ore prima, infatti, Falsone trovandosi nella sauna insieme ad Anita le aveva detto: “Andiamo a mangiare, a bere, a camminare, quello che vuoi. Ti voglio conoscere”, palesando, dunque, il suo forte desiderio di approfondire la loro conoscenza.

Le confidenze di Anita a Rosy Chin

“Per due giorni dobbiamo fare finta che non sia successo niente, ci siamo baciati e coccolati tutta la notte”. Sono queste le parole con cui Anita ha rivelato alla sua compagna d’avventura, Rosy, cosa è davvero accaduto in suite. Poi, ha affermato: “Per un po' sarai l'unica a saperlo”.

A questo punto, Anita è entrata nello specifico, spiegando all’amica che i due hanno parlato a lungo come se fosse “un colloquio di lavoro” tanto che poi ha ironizzato: “Alla fine ci siamo assunti”. Dunque, ha anche confessato i motivi per cui si è avvicinata così tanto ad Alessio: “Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all'inizio. Ci siamo ‘assunti'. C'era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è così”.

Anita e il rapporto con Edoardo

Naturalmente, Rosy ha subito chiesto ad Anita come, adesso, intende muoversi con Edoardo. Come anticipato, quest’ultimo è l’ex fidanzato della 26enne con cui ha avuto una storia di ben 10 anni. Soltanto poche settimane fa, Anita aveva dichiarato di vederlo come il padre dei suoi figli, tanto che Sanson era entrato in Casa per farle una sorpresa, in occasione di San Valentino.

Tuttavia, commentando la decisione di Edoardo che, contattato dal Grande Fratello, ha rinunciato ad un confronto con l’ex, la Olivieri ha chiarito: “Lui sta male, sta soffrendo. Ha detto ‘lasciatemi in pace non voglio fare parte di questa roba', questa è la cosa che mi fa soffrire. Sapeva che se fossi entrata qui poteva succedere che lui fosse tirato in ballo”. Infine, a proposito del bacio con Falsone ha chiosato: “Non mi sento in colpa”. Una conversione, quella tra Rosy e Anita che, però, è stata subito interrotta dallo stesso Alessio che correndo verso la Olivieri la ha dato un lungo bacio sulle labbra. Che dire, staremo a vedere come andrà a finire questa “love story”.