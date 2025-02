La classifica finale di Sanremo 2025: vince Olly con "Balorda Nostalgia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Olly con Balorda Nostalgia si è aggiudicato la 75esima edizione del Festival di Sanremo, precedendo Lucio Corsi con Volevo essere un duro, classificatosi al secondo posto, e Brunori Sas con L'albero delle noci, che ha conquistato il terzo gradino del podio. Appena fuori dalla top tre, al quarto posto, si è posizionato Fedez con Battito. A margine della kermesse, sono stati assegnati anche alcuni premi speciali: il Premio della Critica "Mia Martini" è andato a Lucio Corsi per il brano Volevo essere un duro mentre il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" è stato assegnato a Simone Cristicchi per Quando sarai piccola. Il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo è stato vinto da Brunori Sas con L'albero delle noci, mentre il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale, assegnato dall'Orchestra del Festival, è stato conquistato da Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. A Giorgia, invece, accolta con la standing ovation del pubblico, per il brano La cura per me il Premio Tim.

La classifica della serata finale

Questa la graduatoria finale con la Top 5 aggiornata.

Olly- Balorda Nostalgia Lucio Corsi - Volevo essere un duro Brunori Sas - L'albero delle noci Fedez – Battito Simone Cristicchi - Quando sarai piccola Giorgia - La cura per me Achille Lauro - Incoscienti giovani Francesco Gabbani – Viva la vita Irama - Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Bresh - La tana del granchio Elodie - Dimenticarsi alle 7 Noemi - Se t'innamori muori The Kolors - Tu con chi fai l'amore Rocco Hunt - Mille vote ancora Willie Peyote - Grazie ma no grazie Sarah Toscano - Amarcord Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola Rose Villain - Fuorilegge Joan Thiele - Eco Francesca Michielin - Fango in paradiso Modà - Non ti dimentico Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore Serena Brancale - Anema e core Tony Effe - Damme 'na mano Gaia – Chiamo io chiami tu Clara - Febbre Rkomi - Il ritmo delle cose Marcella Bella - Pelle diamante

A decretare il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo sono state tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. Nel corso della quinta serata, tutti i 29 artisti in gara si sono esibiti nuovamente. Il voto è stato espresso con le seguenti percentuali: Televoto del pubblico (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). L’esito di questa votazione è stato poi sommato ai risultati delle serate precedenti: la Prima Serata e il voto combinato della Seconda e Terza Serata. Questo ha permesso di calcolare una media percentuale complessiva e stilare la classifica dal 6° al 29° posto, mentre i primi cinque artisti sono stati annunciati in ordine casuale. A questo punto, è stata aperta una nuova votazione per la top five, con la stessa ripartizione dei voti (Televoto 34%, Sala Stampa, TV e Web 33%, Radio 33%). Il risultato finale di questa fase è stato aggiunto alla somma delle votazioni precedenti (Prima, Seconda, Terza e Quinta Serata), determinando così la classifica definitiva e il brano vincitore.

Cosa è successo nella serata finale di Sanremo 2025

Si è aperta con grande energia la serata finale del Festival di Sanremo 2025, inaugurata da Gabry Ponte, che ha fatto ballare l'Ariston con Tutta l’Italia (Sanremo 2025), il suo ultimo singolo pubblicato da Warner Music Italy e scelto come jingle ufficiale della kermesse. A fianco di Carlo Conti nella conduzione della super finale, ci sono stati Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, reduce dalla sua esperienza alla guida del Dopo Festival. Il palco dell'Ariston ha poi accolto ospiti d'eccezione, tra cui il calciatore Edoardo Bove, l’attrice Vanessa Scalera, che ha presentato la quarta stagione della serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore (in arrivo su Rai 1), il famosissimo divulgatore Alberto Angela e Bianca Balti che ha consegnato i premi Bardotti e Bigazzi. Momento di grande emozione per Antonello Venditti, che ha ricevuto il Premio alla Carriera.

