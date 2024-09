Temptation Island 2024 inizia oggi: ecco tutto quello che c'è da sapere

L’attesa è finita: a pochi mesi dalla fine dell’edizione estiva, martedì 10 settembre torna a partire dalle 21.20 su Canale 5 Temptation Island, il docu-reality che vedrà sette coppie (non sposate e senza figli in comune) approdare sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. A fare gli onori di casa, l’ormai storico conduttore della trasmissione, Filippo Bisciglia che sarà il narratore delle vicende dello show targato Fascino e, dunque, Maria De Filippi. Le sette coppie vivranno separate nel resort Is Morous Relais in Sardegna per ben 21 giorni. A tenere compagnia ai fidanzati e alle fidanzate, gli immancabili tentatori e tentatrici (13 nel villaggio delle ragazze e 13 in quello dei ragazzi). Nel corso di queste settimane assisteremo ai famosi falò in cui i fidanzati e le fidanzate scopriranno attraverso dei video l’atteggiamento dei rispettivi partner. Alla fine delle tre settimane di permanenza nel resort, ci sarà il tanto atteso falò di confronto in cui le coppie decideranno se proseguire o meno la loro relazione.

Le coppie di Temptation Island

Diandra e Valerio

Diandra e Valerio stanno insieme da 7 anni e vivono a Roma, ma adesso lui sembra deciso a cambiare vita: Diandra ha 37 anni ed è una veterinaria e imprenditrice, Valerio, invece, 44 ed è un impiegato. A scrivere a Temptation Island è stata Diandra perché il fidanzato la sta mettendo dinanzi ad una scelta di vita: lasciare il suo lavoro nella capitale, per trasferirsi a Brindisi, dove lui ha la sua famiglia e potrebbe mantenere il suo lavoro: “Scrivo a Temptation Island perché lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi, dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Io non sono da due cuori e una capanna e non lo è neanche lui, che non disdegna di stare sulle barche di cinquanta metri dei miei amici”. Tuttavia, Valerio, dal canto suo, è convinto di non volere cambiare idea e, soprattutto, di non volere rimanere a Roma: “Io qui a Roma non ci resto”.

Titty e Antonio

Titty e Antonio stanno insieme da tre anni e convivono da uno in provincia di Napoli. Titty ha 24 anni ed è una parrucchiera, Antonio, invece, ha 27 anni ed è un impiegato. A rivolgersi a Temptation Island è proprio il fidanzato perché Titty – a detta sua – sarebbe troppo gelosa: “Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l'asticella della gelosia e della possessività un po' troppo alta e non mi fa fare nulla”. Titty partecipa alla trasmissione perché non si fida di Antonio: “Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui. Come ad esempio lui ha detto che doveva partire per lavoro e quindi tornava a casa per riposare, dopo un'oretta mi ha chiamata una mia amica dicendomi che lui era al bar con un'altra ragazza e la presentò come sua moglie. Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio”.

Mirco e Giulia

Mirco e Giulia stanno insieme da nove anni e convivono da tre anni in una casa di proprietà di Mirco. Lui ha 31 anni ed è un agente di commercio, lei ha 30 anni ed è un-commerce di gioielli in argento. A decidere di partecipare al programma è stata Giulia: “Ho scritto io a Temptation perchè da quando siamo venuti a casa nuova le cose sono cambiate, il rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata. Ci sono stati dei litigi. Da quando siamo venuti a vivere in questa casa, che è sua, lui mi ha mandato via alcune volte. Sono stata via anche una settimana e lui non mi ha cercata”. La giovane, infatti, ha spiegato che desidera capire se il fidanzato la ama ancora. “Sono io che torno a casa sua”, ha chiosato. Mirco, dal canto suo, pare essere consapevole della loro situazione di instabilità: “Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo sia per il bene suo che per il mio”.

Alfred e Anna

Anna e Alfred stanno insieme da 1 anno e 9 mesi e non convivono. Anna ha 27 anni ed è laureata in psicologia, Alfred ha 25 anni ed è in operaio. A scrivere a Temptation Island è Anna che ha scoperto di un tradimento del fidanzato: “Ho chiamato Temptation Island, in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e ho scoperto che non mi sono sentita l'unica donna della sua vita. Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo”. Anche Alfred sembra essere convinto della difficoltà del loro rapporto: “Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene”.

Fabio e Sara

Fabio e Sara stanno insieme da un anno, ma la loro frequentazione è iniziata sei mesi prima. Lei ha 22 anni, vive a Ravenna ed è una ballerina e barista; lui, invece, ha 35 anni, vive a Catanzaro, ha un e-commerce di abbigliamento e lavora nei locali. A rivolgersi al programma è stata Sara perché pensa che nella loro relazione stia facendo tutto da sola: “Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione completamente da sola. Lui non è mai salito a trovare me. Non è mai venuto a trovare la mia famiglia. Sono sempre io ad andare giù da lui da quando ci conosciamo, dal primo giorno”. Fabio, invece ha affermato: “Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimento differenti e credo che partecipare a questo programma sia determinante al fine del nostro rapporto e decidere se Sara possa essere la ragazza che starà al mio fianco”.

Alfonso e Federica

Federica e Alfonso stanno insieme da otto anni e convivono da quasi un anno nella provincia di Napoli. Federica ha 20 anni ed è un’estetista, Alfonso ha 25 anni ed è direttore di un locale che organizza eventi. Secondo Federica, il fidanzato è troppo possessivo e geloso e per questo ha deciso di scrivere a Temptation Island: “Ho scritto io (a Temptation Island, ndr) perché non ho fatto tante cose, perché lui non me le permette. Ad esempio, mangiare una pizza con le amiche, mangiare un gelato, andare a ballare, cosa impossibile, o fare una vacanza. Non ho mai fatto queste cose se non con lui”. Lui, dal canto suo, vuole partecipare al programma perché desidera capire se può fidarsi della fidanzata: “Sono consapevole di essere così geloso, ma non penso di sbagliare. Voglio capire se posso fidarmi di lei”, ha chiosato.

Michele e Millie

Millie e Michele stanno insieme da un anno e dieci mesi, ma non convivono. Lei ha 24 anni ed è hostess e lashmaker, lui ha 28 anni ed è un commerciante di abbigliamento. È Millie a scrivere al programma perché dice di essere stanca del comportamento del fidanzato: “Sono stufa del fatto che Michele mi giudica per il mio carattere allegro e solare. Io chiacchiero con i suoi amici, ma lui dice che do troppa confidenza, che sono sempre addosso ai ragazzi. Qualsiasi cosa faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante il mio carattere sia così, non vuol dire che io lo tradisca o che gli manchi di rispetto”. Dall’altro lato, Michele ha rivelato: “Di lei non mi fido, non ha comportamenti consoni a una ragazza fidanzata. Lei è stata con un mio amico prima di stare con me, questa cosa mi blocca nel fare un passo in più con lei. Anche i miei amici mi spingono a bloccare la nostra storia”.

I tentatori e le tentatrici di Temptation Island

Non solo le coppie all’Is Morus Relais, ma anche 13 tentatori e 13 tentatrici, protagonisti assoluti di Tempation Island.

I tentatori

Giovanni, 28 anni, è originario di Napoli e vive a Gran Canaria da tre anni, dove si occupa della gestione di un autonoleggio. È anche un grande appassionato di motori e nautica. John, 30 anni, è di Reggio Emilia e lavora come impiegato in una società che si occupa di assicurazione del credito. Vive con la nonna, a cui è molto affezionato. È un atleta di pallanuoto a livello competitivo. Yousif, invece, ha 33 anni ed è originario di Roma. Condivide la casa con il fratello gemello Fouad – che ha partecipato come tentatore nella decima edizione – e il fratello minore. I tre gestiscono insieme un ristorante, dove Yousif ricopre il ruolo di chef e barman. Nel suo tempo libero gioca a calcio, frequenta la palestra ed è un appassionato di fotografia. Alessandro, 42enne, è napoletano ma vive a Milano da oltre vent’anni. Ha una laurea in scienze motorie e lavora come personal trainer. Ha esplorato il sud-est asiatico e ha trascorso nove anni a Shanghai. Le sue passioni includono la cucina, il ciclismo e la boxe. Daniel, 27 anni, viene da Imperia e gestisce l’impresa edile di famiglia a Montecarlo. È un grande appassionato di finanza, viaggi e sport.

Alex, 33 anni e originario di Milano, si occupa della gestione amministrativa della carrozzeria di famiglia. Non è particolarmente interessato ai social media. È un ragazzo molto sportivo e ha praticato numerose discipline nel corso della sua vita, tra cui pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo. Valentino, 31 anni, è della provincia di Brescia. Lavora come impiegato tecnico e personal trainer. Ha iniziato a giocare a calcio a 9 anni come portiere e ha raggiunto anche la Serie A. È un appassionato di sport e si dedica a diverse attività come beach volley, rugby, pallavolo, basket, snorkeling e windsurf. Anto, 32enne siciliano, è store manager in un negozio di abbigliamento. Ha giocato nelle giovanili dell’Inter e ha frequentato la facoltà di farmacia all’università. Bruno, 32 anni, viene dalla provincia di Reggio Emilia e gestisce quattro agenzie immobiliari insieme ai suoi due soci. È appassionato di cinema e sport, e nel tempo libero si dedica alla palestra, al calcio e al triathlon. Edoardo, 24 anni, è originario della provincia di Cuneo e lavora come giardiniere nell'azienda di famiglia. È un amante degli sport estremi come motocross, arrampicata, downhill e snowboard, oltre ad allenarsi regolarmente. Stefano, 32 anni, è di Milano e lavora come barista. Nel tempo libero ama viaggiare e fare escursioni. Francesco, 23 anni, cresciuto nella provincia di Verona, vive ora a Milano con la sorella di 21 anni. Lavora come store account manager per un’azienda dolciaria, è appassionato di golf e sogna di diventare istruttore. Inoltre, da cinque anni suona il pianoforte da autodidatta. Daniele, 38 anni, della provincia di Pisa, è un preparatore atletico per una squadra di calcio di prima categoria. Sta completando la laurea in scienze motorie e pratica crossfit nel tempo libero.

Le tentatrici

Julia, 27 anni, originaria di Enna. Da circa otto anni vive in provincia di Cuneo, dove lavora come broker nel settore automobilistico. Appassionata di bodybuilding, partecipa a competizioni di fit model e bikini. Ha una grande passione per i rettili. Michelle, 20 anni, vive in provincia di Lodi ed è estetista. Sogna di aprire un suo centro in futuro. Pratica pole dance e adora trascorrere il tempo libero con i suoi fratelli. Silvy, 20enne romana, vive con i genitori ed è una studentessa universitaria che desidera specializzarsi in psicologia clinica. In passato ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico. Alessia, 25 anni, abita in provincia di Fermo con la madre e la sorella. Ama la palestra e le giornate al mare. Valery, 24enne torinese, è laureata in Design e lavora come imprenditrice e stilista. Molto legata alla famiglia, studia pianoforte e ama dipingere e lavorare la ceramica. Camilla, 29 anni, nata a Firenze, è amante della natura e degli animali. Le piace allenarsi e passeggiare in campagna. Ha praticato danza classica per molti anni.

Sofia, 27enne residente a Milano, è studentessa di scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Pratica pilates, tennis, equitazione e balla latino americano. Raffaella, 25 anni, pugliese della provincia di Brindisi, ha una laurea triennale in lingue e una specialistica in lettere. Appassionata di danze caraibiche, è molto legata ai suoi 2 cani e 15 gatti, oltre che alla sua famiglia. Ludovica, 21 anni, originaria di Caserta, studia giurisprudenza e aspira a diventare avvocato come il padre. Molto affezionata alla sua famiglia, in particolare alla sorella minore, ama dipingere e guardare commedie romantiche. Saretta, 23 anni, nata a Perugia, lavora in un’azienda di abbigliamento. È amante della palestra e degli animali, in particolare dei gatti. Silvia, 35 anni, è di Cagliari, ma vive a Roma da circa tre anni. Architetto di professione, ha una grande passione per l'arte, il trekking, le moto e il canto. Roberta, 39 anni, è nata a Sanremo e ha una laurea in Lettere e Filosofia. Sogna di insegnare italiano in Francia. Con una seconda laurea in podologia, lavora anche come podologa. Ama lo sport e i viaggi. Infine, Jasmine, 25 anni, siciliana, vive a Viareggio con la famiglia e lavora come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo.

Nel tempo libero si dedica all'allenamento, alla lettura, alla corsa e allo sci.

Insomma, i presupposti per un’edizione scoppiettante sembrano esserci tutti; adesso, non ci resta altro che attendere per gustarci la puntata di questa sera.