"Così è imbarazzante". La confessione di Javier dopo la notte con Helena

Il Grande fratello terminerà tra poco più di un mese e nella Casa lo stupore ha preso il sopravvento. Ciò significa che i concorrenti avranno solo altre 4 settimane per mettere a punto le loro strategie e portarle a termine prima della fine del programma per tentare di vincere il montepremi finale. Da qualche giorno Helena Prestes e Javier Martinez sembrano aver iniziato una relazione intima e sentimentale, nonostante gli scetticismi degli altri inquilini che dubitano della sincerità di questo rapporto. Tra i due ci sono spesso stati attriti, per un periodo lei si è anche avvicinata a Lorenzo, ma ora sembra che sia stato trovato un equilibrio, tanto che tra loro si è avuta anche la prima notte di passione. Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori.

" È stato bello fare l'amore con te, anche se la situazione era un po' imbarazzante. Io almeno, ero un po' imbarazzato. Però è stato molto bello, anche se stavo un po' pensieroso per il contesto e per le telecamere, però penso che sia normale ", ha detto il pallavolista argentino alla sua compagna, che ha confermato quella sensazione. Sono lontani i tempi di Cristina Plevani e Pietro Taricone, della loro capanna e di quel momento di intimità, il primo vissuto da una coppia nel Grande fratello italiano, quando tutto era nuovo e non si conoscevano reazioni ed evoluzioni. Il rapporto tra i due si è consumato nel tugurio dove la coppia si trova confinata, lontani da occhi e orecchie indiscreti dei coinquilini ma non dall'occhio sempre vigile del Grande fratello, il cui dovere è vigilare h24 su quel che succede nella Casa.

" Se almeno fossero state girate le telecamere sarebbe stato meglio, è normale pensare anche a quello. Comunque stasera dormo volentieri con te, prima pensavo che scherzassi quando me l’hai chiesto di dormire insieme. Poi certo, anche io sono molto libera e non possessiva, quindi anche tu puoi stare tranquillo ", ha detto Helena parlando con Javier di quanto è accaduto prima e di come dovranno comportarsi nelle prossime settimane nella Casa.

Sarà una relazione destinata a? Molti scommettono di no e dopo tutto mancano ancora più di quattro settimane prima che si spengano le luci anche su questa edizione del Grande fratello che, come ha spesso insegnato, può cambiare le carte in tavola da un giorno all'altro.