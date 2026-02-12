Così Joey dice addio a Dawson: la commovente lettera di Katie Holmes a James Van Der Beek

La morte di James Van Der Beek è stata un colpo terribile per il mondo di Hollywood. Sebbene l’interprete fosse malato ormai di tempo, nessuno era pronto a dire davvero addio all’attore che ha raggiunto la fama e, insieme, l’immortalità grazie al personaggio di Dawson Leery, nella fortunata serie Dawson’s Creek. E se da una parte questo ruolo gli ha impedito di avere una carriera più ricca, come se James Van Der Beek fosse rimasto incastrato nel corpo del sedicenne cinefilo che ha portato sul piccolo schermo, dall’altra Dawson’s Creek è entrata così tanto nell’immaginario collettivo da essere diventata parte della cultura. Un viaggio, quello all’interno della serie tv, che James Van Der Beek non ha fatto da solo, ma che ha condiviso con numerosi colleghi. Prima tra tutte Katie Holmes.

Nella serie, infatti, l’attrice interpretava il personaggio di Joey Potter. Vicina di casa di Dawson e sua migliore amica, Joey ha rappresentato il primo grande amore di Dawson. Era quella presenza fissa e rassicurante su cui Dawson sapeva di poter contare. Quel punto di riferimento che non sarebbe mai venuto meno, anche quando i sentimenti cambiavano direzione. In un tira e molla che è durato per tutte le stagioni dello show e che è stato caratterizzato anche dalla presenza di una specie di triangolo amoroso con il Pacey di Joshua Jackson, l’amicizia tra Joey e Dawson è sempre stato il vero cuore della serie tv. Un’amicizia che ha travalicato i confini del set e delle inquadrature e si è trasformato in un vero e proprio rapporto che James Van Der Beek e Katie Holmes hanno condiviso nella vita vera.

Non sorprende, dunque, che nell’apprendere la terribile notizia della dipartita del suo amico Katie Holmes si sia presa qualche tempo per fronteggiare il suo lutto. Né è sorprendente che quando è tornata sui social per commemorare il collega scomparso lo abbia fatto con parole piene di affetto e commozione. Con un post pubblicato sul suo account Instagram, Katie Holmes ha detto di aver voluto condividere delle parole che ha scritto “col cuore pesante” e che “è davvero molto da processare”. Nella didascalia del suo post, Katie Holmes si è dichiarata grata di aver potuto condividere parte del viaggio di James e, rivolgendosi alla moglie dell’attore, ha scritto: “Kimberly, ti vogliamo bene e ci saremo sempre per te e per i tuoi bambini”. Il post in questione è una lettera scritta a mano che Katie Holmes ha dedicato all’amico e collega scomparso.

Nella lettera Katie Homes ricorda i momenti passati insieme a James Van Der Beek, ma anche le qualità di un amico che è stato capace di godere a pieno della vita e dell’arte. Nel post si legge: “James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è qualcosa di sacro - respirare la stessa aria nella terra della fantasia, fidandoci del fatto che i nostri cuori erano appagati… Questi sono alcuni dei ricordi, insieme alle risate, alle conversazioni sulla vita, sulle canzoni di James Taylor - avventure di una giovinezza unica. Coraggio. Compassione. Altruismo. Forza.

La capacità di apprezzare la vita e le decisioni prese per vivere una vita con l’integrità che la vita è arte - creare uno splendido matrimonio, sei figli adorabili - il percorso di un eroe. Piango questa perdita con un cuore che sperimenta la realtà della sua assenza e una profonda gratitudine per l’impronta che ci ha lasciato.”