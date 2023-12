"Cosa c'è prima del 60?". La gaffe di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Scivolone di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Ieri sera, 2 dicembre, è andata in onda la settima puntata dello show del sabato sera di Rai Uno che si è aperta in modo, a dir poco, “scoppiettante”. Così, la padrona di casa - che è sempre precisa e attenta anche ai minimi dettagli delle sue trasmissioni - si è lasciata andare ad una piccola svista.

La gaffe in diretta

Come ad ogni appuntamento con il programma di Rai Uno, la prima fase prevede la gara Ballando con Te, che vede cimentarsi in pista persone comuni e, dunque, non appartenenti al mondo dello spettacolo. Protagonisti di ieri sera, Angela di 6 anni e una coppia di ballerini, entrambi di 9 anni. Tuttavia, poco prima dell’esibizione della piccola Angela, Milly è stata costretta ad annunciare la pubblicità. A quel punto, la gaffe inevitabile e, naturalmente, involontaria.

Angela aveva già partecipato al concorso nella scorsa edizione; quest’anno, però, è riuscita a piazzarsi in una migliore posizione. La piccola non ha dubbi: da grande sogna di diventare una ballerina professionista. Poi, pochi secondi prima che iniziasse la sua performance, la conduttrice le si è avvicinata per annunciare il nero pubblicitario. A quel punto ha chiesto ad Angela di attendere qualche secondo e così le ha detto: “Adesso, però, dobbiamo aspettare un attimo perché c'è la pubblicità ma dura proprio poco: 60 secondi e cosa c'è prima del 60?”. Dunque, la Carlucci ha anche rivolto il microfono verso la piccola ballerina che, rimanendo in silenzio con un sorriso imbarazzato ha risposto: “Non lo so”. Inutile dire che Milly non ha avuto scelta e ha iniziato a fare da sé il conto alla rovescia.

L’imprevisto di Teo Mammucari

Milly non è stata la sola a rendersi protagonista di una gaffe, perché anche uno dei concorrenti più discussi di questa edizione è stato colto alla sprovvista. Stiamo parlando di Teo Mammucari; gli aspiranti ballerini, infattil, hanno dovuto affrontare una prova a sorpresa costituita da due esibizioni: le donne hanno dovuto affrontare una danza polinesiana; gli uomini, invece, hanno portato a centro pista una performance sulle note dalla colona sonora de La febbre del sabato sera.

AIUTO!

Teo Mammucari è rimasto in mutande

Si sono rotti i pantaloni di Teo Mammucari#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/emK0CmKFPp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 2, 2023

Tuttavia, durante l’energica performance del comico, quest'ultimo è rimasto senza la parte posteriore dei pantaloni. Immediata la reazione di Mammucari che ha subito ironizzato: “Eh vedevo che oggi la sarta è stata tre ore qua dietro”. E ancora, rivolgendosi alla giuria ha esclamato: “Guardate che se mi date un votaccio, io mi giro e faccio vedere tutto e chiudiamo Rai1 eh, ve lo dico”.