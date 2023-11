"Io sono fragile...". Carlotta Mantovan contro la giuria di Ballando con le Stelle

Colpo di scena a Ballando con le Stelle. Contrariamente rispetto a quello che abbiamo visto sino ad oggi, ad esprimere il proprio dissenso nei confronti della giura è stata proprio colei che fino a questo momento si è sempre esposta riservando un sorriso per chiunque. Stiamo parlando di Carlotta Mantovan, la moglie del grande Fabrizio Frizzi. La concorrente si è scagliata contro la giuria per i modi in cui l’hanno valutata in queste settimane, utilizzando parole non sempre – a detta sua – molto carine.

Carlotta Mantovan e l’appunto alla giuria

Dopo essersi esibita nella gara a sorpresa in cui si è cimentata in un’improvvisazione sulle note di un jive, scatenandosi a tal punto da compromettere l’integrità del suo abito da Elsa di Frozen, ha avuto un botta e risposta con la giuria. Così, come di consueto, prima della sua performance insieme al suo maestro di ballo, Moreno Porcu, Milly Carlucci ha lanciato una clip contenente alcuni commenti dei concorrenti relativi alle scorse puntate.

A gran sorpresa, Carlotta ha rivelato di sentirsi profondamente ferita dalla giura perché - contrariamente a quanto immaginava in questa esperienza - non si sta divertendo. Il motivo? Le parole – a detta sua – molto forti della giuria nei suoi riguardi. In particolare, non avrebbe gradito definizioni come: “sterile”, “fredda”, “falsa”; tutte affermazioni riferite al ballo, ma che la Mantovan non ha comunque gradito. “Io sono delicata, fragile, ho vissuto grandi dolori. Devo essere trattata come un fiore, non mi possono essere dette parole come ad altre persone più strutturate di me”.

Poi, Carlotta ha proseguito: “I giudici mi hanno detto che sono sterile, fredda, gelida e falsa, una cosa scioccante. Sono stati aggettivi non accostati al ballo, ma alla mia persona. Questa cosa mi ha ferito. Io sono sensibile, io non do giudizi così perentori. Le persone come me che hanno sofferto hanno bisogno di leggerezza”. Queste le parole della Mantovan – tra le lacrime – a colloquio con gli autori, che le hanno prontamente ricordato che anche con gli altri concorrenti la giuria non è proprio tenera e che a lei non spetta un trattamento diverso. È a questo punto che è arrivata la replica di Carlotta: “Non è vero che hanno massacrato tutti”.

Il faccia a faccia con i giuriati

Così, dopo essere scesa in pista, esibendosi in un valzer insieme al suo maestro, Moreno Porcu, Carlotta si è trovata dinanzi alla giuria, pronta per un faccia a faccia con loro. “Dico che è ingiusto se ti dovessimo trattare diversamente dagli altri, non devi pensare questo. Parlo a nome di tutti”, ha subito esordito Fabio Canino. Poi, è stata la volta di Carolyn Smith che ha fatto valere la sua opinione. “Mi dispiace per le parole che ho sentito, in 59 anni mai ho espresso un giudizio a livello personale”, ha subito tuonato la professionista. E ancora: “Quando ti ho detto ‘sterile’ era per dire che eri stata perfetta ma a volte ci vuole un po' più di emozione. Quando ti ho detto ‘finta’ era per dire che il tuo braccio rivolto al pubblico non era un gesto sincero. Ma era un giudizio tecnico. So cosa vuol dire stare in un'aula e lavorare molto”. Infine, la Smith ha concluso: “Stai facendo una gara di ballo, ovvio ci siano giudizi. Moreno poteva anche spiegarti questa cosa”.

Dunque, la replica immediata di Carlotta: “Grazie per la spiegazione, mi ha fatto piacere. Io e Moreno non siamo svegli per rispondere davanti alla giuria con un guizzo. Le critiche le abbiamo prese e ragionate. Per noi ‘sterile’ è stato scioccante. Vorremmo giudizi più articolati”. Infine, l’intervento di Selvaggia che si è schierata dalla parte di Carolyn Smith: “Il nostro regalo è trattarti come tutti gli altri, altrimenti ti relegheremmo al passato”.