Non si parla d'altro. Il Festival di Sanremo, come ogni anno, orienta verso Rai1 l'interesse di ogni italiano. La gara, arrivata oggi alla terza serata, catalizzerà l'attenzione fino a sabato 11 febbraio. Ma se vi siete già stancati di seguire la kermesse musicale, tra esibizioni, stacchetti e polemiche, ecco una breve guida alla programmazione delle altre emittenti.

Giovedì 9 febbraio

Questa sera la scelta è ampia. Puntuale ogni giovedì, su Italia 1 alle 21.20 continua la saga del mago più amato al mondo, arrivata al quinto episodio: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Rimanendo sulle reti Mediaset, che quest'anno hanno deciso di sfidare apertamente - e coraggiosamente - il Festival di Sanremo, su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, alle 21.20. Su Rete 4, invece, il programma d'approfondimento politico e sociale di Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, sempre alle 21.20. Gli fa da contraltare Piazza Pulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Su Tv8, ale 21.30, l'originale reality che segue i viaggi di Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi.

Passando ai film, Rai Movie propone alle 21.10 Seven Sisters, thriller fantascientifico in cui sette sorelle gemelle vengono nascoste dal nonno per sfuggire ai controlli delle autorità, che hanno imposto la legge del figlio unico. Su La5, alle 21.10, va in onda Il Viaggio di Fanny, un'adolescente ebrea che insieme ad altri bambini cerca di scappare dalla Francia occupata. Alle 21.20, su Rai3, Red Land (Rosso Istria): la vera storia dell'istriana Norma Cossetto, figlia di un funzionario fascista presa di mira dai partigiani in seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943.

Venerdì 10 febbraio

Venerdì 10 febbraio Italia 1, alle 21.20, contrappone alla semifinale della kermesse musicale il programma d'intrattenimento e inchiesta Le Iene Show. Su Rete 4 troviamo invece il programma "crime" condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto Grado. Su Tv8, come ogni venerdì, torna l'inimitabile chef Antonino Cannavacciuolo con il suo Cucine da incubo, alle 21.30. Sul fronte dei film, Rai Movie propone uno degli ultimi lavori di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law. Iris se la gioca con uno dei capolavori di Clint Eastwood, J. Edgar, sulla vita dello storico direttore dell'Fbi. Ancora un altro pezzo della storia del cinema su Cielo: alle 21.15 va in onda Parla con Lei, che nel 2002 è valso a Pedro Almodovar l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale. Mentre su Cielo troviamo, alle 21.05, Le Belve, il thriller di Oliver Stone.

Sabato 11 febbraio

Sabato sera, coincidente con la finale del Festival, Canale 5 schiera il suo programma di punta, condotto da Maria De Filippi: C'è Posta per Te. Il resto della programmazione vira sulla cinematografia. Rai3, alle 20.30, propone L'amore bugiardo (Gone girl), thriller campione d'incassi con Ben Affleck e Rosamund Pike. Su Rai Movie, alle 21.10, Suburra, il film italiano sulla criminalità organizzata romana con un cast d'eccellenza, tra cui Alessandro Borghi, Claudia Gerinie Filippo Negro. Film per famiglie su Italia 1 alle 21.20: Spie sotto copertura, cartone animato su due speciali spie. Su Iris alle 21 il thriller del 1997 Ipotesi di complotto, incentrato su un tassista paranoico di New York che diventa bersaglio della Cia. Su LA7, invece, il film biografico sugli esordi in politica di Adolf Hitler, Il Giovane Hitler.