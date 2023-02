Sanremo 2023, al via la terza serata: Grignani sbaglia e ricomincia

Terza puntata della 73esima edizione del festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara e ci sarà spazio anche per gli ospiti musicali. Per un calo di voce dovuto al forte freddo di questi giorni a Sanremo, l'esibizione di Peppino di Capri, atteso al Festival come super ospite stasera, slitta a domani. Confermata, invece, la presenza dei Maneskin, in promozione del loro singolo Gossip. Al fianco di Gianni Morandi e di Amadeus, questa sera ci sarà Paola Egonu, che durante la conferenza stampa ha confermato che l'Italia è un Paese razzista e che questo sarà uno dei temi del suo monologo.

Pronti via, Gianluca Grignani sale sul palco e a metà dell'esibizione è costretto a fermarsi. Con un ritorno in cuffia molto basso, il cantante non è riuscito a portare a termine la canzone. "A 50 so come si fa, a 20 non lo avrei saputo ", ha detto Grignani, con un velato riferimento al caos scatenato da Blanco sul palco per un problema simile.