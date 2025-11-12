Dawson's Creek, James Van Der Beek mette all'asta i cimeli della serie per pagare le cure contro il cancro

Dopo essere stato costretto a saltare la reunion con il cast ufficiale di Dawson's Creek a causa delle precarie condizioni di salute, James Van Der Beek ha deciso di mettere all'asta alcuni cimeli personali del telefilm per poter ricavare del denaro da destinare alle cure, sempre più costose. Una notizia a dir poco straziante, e che ha addolorato i fan di tutto il mondo.

Dawson's Creek è stata una serie molto seguita a cavallo degli anni '90 e 2000, e sono tanti ad essere sinceramente affezionati a James Van Der Beek, che ha interpretato il personaggio dell'adolescente tormentato Dawson Leery.

Nel novembre 2024, Van Der Beek ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro del colon-retto di stadio 3 nell'agosto 2023. La malattia si è rivelata molto aggressiva, tanto da provarlo sia fisicamente che emotivamente. In questi giorni l'attore ha fatto sapere di aver riflettuto sulla sua decisione di collaborare con Propstore per un'asta basata proprio sui cimeli legati alla serie teen. "Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti i recenti colpi di scena e imprevisti che la vita mi ha presentato, è chiaro che è arrivato il momento" , ha dichiarato a People Tuesday. L'asta si terrà dal 5 al 7 dicembre, e il ricavato andrà all'attore e alla sua famiglia, andando a costituire un fondo da usare per pagare le terapie contro il cancro. "Sebbene mi senta un po' nostalgico al pensiero di separarmi da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l'asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni" , ha dichiarato Van Der Beek.

Fra gli oggetti che andranno all'asta ci sarà la collana che Dawson regalò a Joey al ballo di fine anno (il valore stimato si aggira intorno ai 26.400 e i 52.800 dollari), l'abito indossato da Dawson nell'episodio pilota (4.000 dollari), e vari oggetti di scena.

A questi si aggiungeranno altri pezzi appartenenti alla collezione dell'attore, che tuttavia non fanno parte del mondo di Dawson's Creek, come le scarpe da ginnastica e un cappello dei West Caana Coyotes usati da lui nel Varsity Blues (1999).