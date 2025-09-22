"Problemi di salute". James Van Der Beek lascia la reunion live di Dawson's Creek: ecco come sta

Lo scorso agosto, nel giubilo generalizzato, era stata annunciata una reunion di Dawson's Creek. La serie teen, che ha debuttato sul piccolo schermo nell'ormai lontano 1998, vedeva James Van Der Beek nei panni dell'adolescente Dawson, un ragazzo di provincia che sogna di diventare un regista come Steven Spielberg e che, nel frattempo, è impegnato a vivere la sua vita in compagnia degli amici di sempre. Nonostante i molti difetti, soprattutto in fase di sceneggiatura, Dawson's Creek è stata una serie che ha fatto storia, che è diventata a suo modo iconica e, dunque, indimenticabile. Perciò non sorprende affatto che i fan di tutto il mondo siano stati più che felici di apprendere che il cast originale - composto, oltre a Van Der Beek, anche da Michelle Williams, Joshua Jackson e Katie Holmes - era pronto a riunirsi.

La reunion, che si intitola Class reunion, consisterà in una rilettura del copione del primo episodio di Dawson's Creek ed è stata organizzata con finalità benefiche: lo scopo, infatti, è quello di raccogliere fondi per sostenere l'associazione F Cancer, che come si intuisce dal nome stesso si occupa di dare supporto e aiuto ai malati di cancro. Lo stesso James Van Der Beek, nel novembre dello scorso anno, fu quasi costretto dai media ad annunciare di avere un cancro al colon al terzo stadio. La battaglia contro la malattia, sin da subito, si è rivelata dura, sia emotivamente che fisicamente, ma ha avuto un impatto anche a livello economico, al punto che l'attore si è visto "costretto" a vendere cimeli e ricordi che celebravano la sua carriera.

Ora, come scrive l'Indipendent, James Van Der Beek è costretto a tirarsi indietro anche dalla reunion tanto attesa di Dawson's Creek, sempre per motivi di salute. Non si tratterebbe comunque di nulla di grave, se non di un virus intestinale, che impedirebbe all'attore di partecipare a questo revival sui generis atteso proprio per questa sera. James Van Der Beek non ha esitato a mostrare il suo dispiacere per la sua assenza con un lungo post pubblicato sul suo account Instagram, in cui scrive: "Questa è la serata che aspettavo di più, da quando Michelle Williams mi disse che la stava organizzando, lo scorso gennaio. Perciò potete immaginare quanto ero devastato quando due virus intestinali hanno cospirato per mettermi K.O. e lasciarmi a terra nel momento peggiore possibile. Nonostante ogni mio sforzo non potrò essere lì. Non potrò salire sul palco e ringraziare ogni persona in teatro che c'è stata per me, contro il cancro, quando ne ho avuto più bisogno."

A sostituire James Van Der Beek ci sarà l'attore e compositore Lin-Manuel Miranda, famoso per il musical Hamilton e per aver composto alcune delle colonne sonore cinematografiche più di successo degli ultimi anni, non da ultimo quella di Encanto, il film Disney che è diventato viralissimo qualche anno fa. Nel suo post, James Van Der Beek ha ringraziato il collega per aver accettato all'ultimo di prendere il suo posto, definendolo un sostituito di serie A e di un livello che Van Der Beek non meriterebbe.

"per i miei figli eri già un eroe. Ora sei un semidio."

Conclude i suoi ringraziamenti scrivendo:Alcuni fan hanno mostrato il proprio dispiacere per non poter vedere dal vivo il protagonista di Dawson's Creek, ma quasi tutti hanno mostrato comprensione per il suo stato di salute.