De Crescenzo annuncia il ritorno a Roccaraso: scintille in diretta tv

Nuovo anno, nuova missione. La tiktoker Rita Decrescenzo è pronta a una nuova spedizione turistica direzione Roccaraso. L’influencer, finita al centro delle polemiche lo scorso anno per l’afflusso incontrollato e maleducato di visitatori, disguidi e rifiuti, ha annunciato il suo ritorno nella località abruzzese il prossimo 29 gennaio. Ad annunciarlo è stata lei stessa ospite di è sempre carta bianca, il programma di approfondimento politico e non solo condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer ogni martedì sera su Rete 4.

“Tornerò il 29 gennaio, sono sicura che le cose andranno meglio rispetto all'anno scorso", tuona la nota influencer napoletana aprendo le danze di un dibattito tanto schietto quanto caldo. L'acccusa del giornalista Roberto Poletti ai turisti di Roccaraso non tarda ad arrivare. "Siete gli unni del turismo", spiega. Da qui la replica della De Crescenzo che prova a cambiare argomento: "Mi fa male vedere le persone in fila per un pacco alimentare, bisogna prendere provvedimenti per queste cose non per Roccaraso" .

A difendere in qualche modo l’influencer ci pensa Andrea Scanzi, ospite abituale della trasmissione di Rete 4 e penna del Fatto Quotidiano. "Certe immagini di Roccaraso sono indifendibili ma, se si parla di impatto ambientale, i ricchi saranno più garbati ma fanno disastri assoluti", sostiene incalzato dalle domande della conduttrice in studio. Ma le scintille non sono ancora finite.

A margine delle dichiarazioni firmate dalla Tiktoker, scoppia perfino un dibattito tra Elenoire Casalegno e Rita De Crescenzo: "Ma la gente come si comporta durante un concerto in Piazza del Plebiscito?". La decisione di tornare a Roccaraso farà discutere nei prossimi giorni e i salotti televisivi sono pronti ad ospitare questo dibattito.